Il Palma si conferma campione d'Europa. Che botta per il Barça di Velasco!

DUE ERRORACCI

Alla Demirchyan Arena SCC èun Palma Futsal sapientemente messo in campo da Antonio Vadillo, equilibrato, spumeggiante in fase offensivo e granitico in difesa, con un Chaguinha (mvp della finale) onnipresente. Il Barça però ha tanta qualità, nonostante gli acciacchi di tanti suoi big, e rompere l’equilibrio con Adolfo, su assist di Catela. Il Palma commette tanti falli ma non accusa affatto il colpo. Pareggia stra-meritatamente su palla inattiva: corner di Chaguinha, Romulo con un destro al volo trafigge Didac Plana. Il Barça ha due occasioni per riportarsi in vantaggio ma fallisce altrettanti tiri liberi, calciati malissimo però da Catela e un convalescente Ferrao. Il primo tempo si chiude sul 2-1: la punizione di Vilian Lourenço s’infila alle spalle di Didac Plana, Palma avanti 2-1 all'intervallo.

UN MURO INVALICABILE

La finale cambia completamente canovaccio nella ripresa. Il Barça si riversa nella metà avversario, sin da subito è un assedio totale e reiterato, ma la fase difensiva di Vadillo è un’opera d’arte. La fortuna, poi, aiuta gli audaci: una conclusione di Matteo Rodrigues si stampa sulla traversa, un diagonale di Touré colpisce il palo. Il Palma è in trincea, ma quando recupera colpisce: Vilian Lourenço si trasforma in assist-man e serve il pallone giusto che Neguinho appoggia in rete il 3-1. A 6’ dalla fine Velasco chiama time out: il Barça si ripresenta in campo con Lozano portiere di movimento, ma dalle parti di Carlos Barron continua a non avvicinarsi mai, neanche con il 5vs4. La svolta a 1’05” dal termine, quando viene espulso proprio il Bufalo Lozano. Chaguinha spezza il possesso palla del Barça e fa 4-1 con un rasoterra dalla sua area a porta vuota, a 8” lo imita Neguinho, 5-1. Il Palma bi-campione d’Europa entra nella storia, per il barça è una tremenda sconfitta.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - FINAL FOUR

DEMIRCHYAN ARENA SSC - YEREVAN



SEMIFINALI - VENERDÌ 3 MAGGIO

A) BENFICA-PALMA 7-8 d.t.r

B) BARCELLONA-SPORTING LISBONA 5-4



FINALE 3°/4° POSTO - DOMENICA 5 MAGGIO

BENFICA-SPORTING LISBONA 3-6



FINALE - DOMENICA 5 MAGGIO

PALMA-BARCELLONA 5-1



*foto fonte: uefa.com