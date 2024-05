Playoff scudetto a sorpresa: tonfo Bitonto, impresa Kick Off. Bene le altre big

I playoff al femminile cominciano con una clamorosa sorpresa. Il Bitonto campione d’Italia offre la sua peggior versione e viene meritatamente sconfitto dal Kick Off in gara-1 dei quarti scudetto. A San Donato Milanese sembra tutto facile, ma il vantaggio di Lucileia illude le campionesse d’Italia, che sbagliano l’impossibile e vengono completamente ribaltate. Sì perché i demeriti delle Leonesse, imprecise e sorprendentemente evanescenti in fase offensiva, finiscono dove cominciano i meriti delle All Blacks: Vanelli a inizio ripresa, una doppietta di Stegius e Ghilardi cambiano volto alla gara. Sotto 4-1, inutile Lucileia, finisce 4-2.