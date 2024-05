Il Bitonto ne ha di più: passa a Montesilvano e vede le Finals scudetto

TAMPA-JOZI E MANSUETO DECISIVE

Sfida tattica, proprio come quella vista in occasione delle semi di Coppa Italia, che non delude le aspettative soprattutto nel primo tempo: Belli risponde a Diana Santos e la sfortunata autorete di Mansueto vale il 2-2 biancazzurro dopo il gol di Renatinha, mentre è Lucilèia a mandare le sue a riposo sul +1, centrando la porta dalla distanza. Manieri rimette tutto in parità a metà della ripresa, ma alla fine sono le pugliesi ad averne di più: Tampa, Jozi Oliveira (dalla propria porta) e Mansueto chiudono la contesa sul 3-6. Ora appuntamento a gara -2, possibile match point della squadra di Marzuoli che deve ancora fare i conti però con la resilienza del Montesilvano.

SERIE A FEMMINILE - PLAYOFF - QUARTI DI FINALE

1) BITONTO-KICK OFF 9-1 (gara-1 2-4, gara-2 8-1)

2) GTM MONTESILVANO-FEMMINILE MOLFETTA 7-3 (9-0)

3) TIKITAKA FRANCAVILLA-LAZIO 7-1 (4-1)

4) STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA-VIP 4-0 (7-5 d.t.s.)



SEMIFINALI (gara-1 25/05, gara-2 30/05, ev. gara-3 01/06)

X) GTM MONTESILVANO-BITONTO 3-6

Y) TIKITAKA FRANCAVILLA-STILCASA COSTRUZIONI FALCONARA 2-1

FINALE - GARA UNICA - 09/06

VINCENTE X-VINCENTE Y