Made in Catania: Meta prima finalista scudetto. Pesaro fuori a testa alta

ALTALENA DI EMOZIONI

Una prodezza di Barichello stappa un primo tempo comunque spettacolare. L’ex Ecocity Genzano scappa a Pulvirenti, si alza il pallone e con una spettacolare semi rovesciata batte Tornatore. Il Meta non fa una piega e in 1’09” capovolge tutto, prima con un piattone di Anderson, poi con un’azione tutta made in Catania iniziata da Tornatore, continuata da Pulvirenti e conclusa da Silvestri. Neanche l’Italservice accusa il colpo, pareggia con Caruso sugli sviluppi di un fallo laterale regalato da Pulvirenti, ha due clamorose occasioni per tornare in vantaggio, ma prima Barichello poi Murilo Schiochet vengono ipnotizzati da Tornatore, sempre su tiro libero. Un doppio errore pagato a caro prezzo. Capitan Musumeci, catanese doc s’inventa il 3-2 con un magico sinistro che non dà scampo a Putano.

FINALE AL CARDIOPALMA

Secondo tempo un po’ più contratto, aumentano i falli, il gioco è più spezzato e cala l’intensità. L’Italservice Pesaro è stremato, eppure trova la forza per pareggiare con il solito Barichello, il migliore dei suoi. I fantasmi dei supplementari aleggiano sul PalaMegaBox, quando Pulvirenti, altro catanese doc, decide di scacciarli inventandosi la giocata da pivot che a 55” dal termine riporta avanti il Meta. Scarpitti inserisce nuovamente il portiere di movimento, che serve soltanto a Silvestri (altro catanese) per realizzare il 5-3. A un secondo dal termine l’inutile ma definitivo 5-4 di Juan Fran. Meta Catania prima finalista, venerdì tocca a Prezioso Casa Napoli (obbligato a vincere) e L84, sempre in diretta su Sky Sport.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)



SEMIFINALI - GARA-2 (ev. gara-3 04/06)

X) ITALSERVICE PESARO-META CATANIA 4-5 (3-4)

Y) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-L84 31/05, ore 20.30, diretta Sky Sport (2-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

META CATANIA-VINCENTE Y