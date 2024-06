Playoff, il Meta Catania aspetta: L84 e Prezioso Casa Napoli, ora o mai più

Ognuno ha vinto a casa sua, dominando tra l’altro. La L84 ha sfruttato il campo di Brandizzo indirizzando il successo grazie a due strepitosi approcci-gara e imponendosi con un largo ed eloquente 7-2. Il Prezioso Casa Napoli ha reso pan per focaccia ai torinesi ad Aversa qualche giorno dopo, capitalizzando al massimo i momenti topici dell’incontro del PalaJacazzi, a tutto il resto ha pensato un Titi Borruto monstre: cinquina nel 7-1 di gara-2. Serve una finalista, però, da opporre al Meta Catania che in due partite ha eliminato un coriaceo Italservice Pesaro, prima finalista di una Serie A giunta all’epilogo della 40esima edizione. L’avversaria dei rossazzurri uscirà fuori da gara-3, in programma a Leini stavolta, e in diretta televisiva oggi alle ore 20.30 su Sky Sport. Chi vince, ovviamente, passa il turno. In caso di pareggio, ci saranno due tempi supplementari. Ed è lì che la L84 avrà due risultati su tre a disposizione, in virtù del miglior piazzamento in regular season (seconda) nei confronti della terza forza della regular season.

PANICCIA VA ALL-IN

“È la partita più importante della stagione”. Alfredo Paniccia carica così la sua L84, nonostante le rotazioni corte e il dubbio legato alle condizioni di capitan Josiko, uscito molto prima del dovuto in gara-2 ad Aversa, causa infortunio che lo mette in dubbio per la maxi sfida in terra piemontese. “Siamo pochi - sottolinea l’allenatore dei torinesi - sarà molto complicato anche perché questo Prezioso Casa Napoli è fortissimo, ma ci giocheremo tutte le nostre carte per arrivare fino in fondo. Lotteremo su ogni pallone per provare a scrivere un altro pezzo di storia della nostra società. Servirà tutto l’amore del nostro pubblico”.

ERCOLESSI FA COPIA E INCOLLA

In casa Prezioso Casa Napoli, Colini dal canto suo non dovrebbe avere particolari problemi di formazione, mentre Marco Ercolessi si concentra sul campo, ma non solo. “Gara-1 (a Brandizzo, ndr) l’abbiamo giocata in un campo diverso e più piccolo - continua l’esperto difensore, a segno al PalaJacazzi - ma le dimensioni non contano: in gara-1 abbiamo semplicemente sbagliato la partita, per gara-3 dovremo ripetere la prestazione offerta davanti ai nostri super tifosi. Per gare come queste, da dentro o fuori, non servono le parole, siamo un gruppo esperto - conclude il recordman di presenze in Nazionale - abbiamo tanta voglia di raggiungere la finale scudetto, non bisogna mai mollare e dare tutto in campo”.