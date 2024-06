Futsal Week, Italfutsal Under 19 a Porec: i convocati di Max Bellarte

L'ultimo appuntamento della stagione Azzurra è un torneo tradizionale e importante, che ha regalato sempre tante gioie alle Nazionali di futsal, sia maschili che femminile, Under 19 compresi. E sono proprio i talentini a partecipare alle Futsal Week, in programma a Porec, in Croazia dal 19 al 23 giugno. il commissario tecnico Massimiliano Bellarte ha confermato gran parte dei calciatori presenti nelle ultime uscite : assenti entrambi i gemelli Musumeci, riecco Stefano Scavino della L84 e Federico Franzoi della Fenice Veneziamestre.

LA FORMULA DELLE FUTSAL WEEK

Nove squadre partecipanti suddivise in 3 triangolari, si affronteranno a Porec per l’edizione estiva della Futsal Week. Azzurrini nel girone con Polonia e Germania (Gruppo A), mentre nel Gruppo B sono presenti Spagna, Ucraina e Finlandia, così come Serbia, Croazia e Repubblica Ceca nel C. L’Italia esordirà mercoledì 19 alle ore 11 contro la Polonia, mentre giovedì 20, sempre alle 11, tornerà in campo contro la Germania. In base alle classifiche dei gironi, verrà poi svolta una seconda fase, sempre a gironi, in cui si formeranno ulteriori 3 raggruppamenti (le tre prime formeranno il Gruppo 1, le tre seconde il Gruppo 2, le tre terze il Gruppo 3) che andranno poi a definire la graduatoria definitiva. Questo l'elenco dei convocati:

Portieri: Filippo Anzini (Lazio C5), Giuseppe De Rienzo (Roma C5), Tommaso Zanotto (Fenice Veneziamestre)

Giocatori di movimento: Federico Franzoi (Fenice Veneziamestre), Stefano Scavino (L84), Lorenzo Sposato (Roma C5), Alessandro Merlo (Orange Asti), Tommaso Ceccarelli (Olimpus Roma), Ivan Cutruneo (Olimpus Roma), Gianluca Salvetti (Futsal Giorgione), Cristiano Delle Curti (Marcianise), Jacopo Grosso (Aosta 511), Alessandro Laddomada (Itria FC), Matheus Dias (L84), Pedro Mendes (L84), Andrea Modesto (Sporting Altamarca)

Staff – Tecnico federale: Massimiliano Bellarte; Capodelegazione: Antonio Scocca; Segretario: Ilaria Felaco; Assistente allenatore: Vanni Pedrini; Preparatore atletico: Nicolò Brigati; Preparatore dei portieri: Luca Chiavaroli; Medici Alessandra Colella e Andrea Gattelli; Fisioterapista: Luca De Filippis

FUTSAL WEEK SUMMERC CUP

Gruppo A: Italia, Polonia, Germania

Gruppo B: Spagna, Ucraina, Finlandia

Gruppo C: Serbia, Croazia, Repubblica Ceca

Martedì 18 giugno, 1° giornata

Polonia-Germania, ore 11 | Gruppo A

Ucraina-Finlandia, ore 16 | Gruppo B

Croazia-Repubblica Ceca, ore 18.15 | Gruppo C

Mercoledì 19 giugno, 2a giornata

Italia-Polonia, ore 11 | Gruppo A

Spagna-Ucraina, ore 16 | Gruppo B

Serbia-Croazia, ore 18.15 | Gruppo C

Giovedì 20 giugno, 3a giornata

Germania-Italia, ore 11 | Gruppo A

Finlandia-Spagna, ore 16 | Gruppo B

Repubblica Ceca-Serbia, ore 18.15 | Gruppo C