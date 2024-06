Verso le Finals scudetto: Prezioso Casa Napoli-Meta Catania, gli arbitri

Il countdown per le Finals del 40esimo scudetto del futsal italiano è partito già da un po', da quando il Prezioso Casa Napoli ha eliminato al termine di un vero e proprio epic game la L84. Ora la sfida contro il Meta Catania, ok in due incontri con l'Italservice Pesaro. Gara-1 al PalaJacazzi di Aversa lunedì 10 giugno alle ore 20.30, in diretta tv su Sky Sport.

ARBITRI E REGOLAMENTO

Saranno Luca Petrillo di Catanzaro, Davide De Ninno e Daniele Biondo, entrambi della sezione di Varese, a dirigere Prezioso Casa Napoli-Meta Catania; crono Fabrizio Andolfo di Ercolano. Se saranno due o tre le finals, si scoprirà cammin facendo. La certezza è che non si potrà mai pareggiare: se non ci sarà nessun vincitori nei 40’ effettivi si disputeranno due supplementari da 5’ ciascuno. Nel caso in cui dovesse persistere una sostanziale parità, tiri di rigore.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE (gara-1 10/06, gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30 (diretta Sky Sport)

