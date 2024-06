Meravigliosamente Bitonto. "E ora ti faccio un regalo per la Champions League"

L’era Bitonto non è ancora finita. Il TikiTaka Francavilla ha provato a scrivere un’altra storia e a un certo punto della finale secca di Bari ha assaporato il colpo grosso. Niente da fare, sotto 1-2 nella ripresa, le Leonesse hanno ruggito: un uno-due terribile (in 2’01”) griffato Rantinha-Tampa ha di fatto assegnato il 12esimo scudetto del calcio a 5 femminile. Un tricolore comunque storico per le già campionesse d’Italia e di coppa: mai prima d’ora c’erano stati due double consecutivi .

TIFOSI, ANCHE QUESTA È PER VOI

“Partita difficilissima, ragazza meravigliose”. Gianluca Marzuoli sventola il tricolore per la seconda volta di fila, godendosela. “Anche quando siamo andati sotto non abbiamo perso la testa - spiega l’allenatore neroverde - riuscendo a ribaltare tutto la dedica è per i nostri tifosi, straordinari ed encomiabili”. Un concept ripreso da patron Intini.

SQUADRA E CITTÀ, UN TUTT’UNO

“Siamo una squadra e una città, i nostri tifosi sono venuti in massa qui a Bari nonostante il grande caldo”. Il presidente delle pugliesi gonfia il petto, non prima di aver tirato un bel sospiro di sollievo: “A un certo punto l’ho vista male – ammette Silvano Intini - ma le ragazze hanno lottato per la maglia. Emozioni indescrivibili”. Il presente è un tempo da vivere per un futuro ancora più radioso. Il numero uno delle Leonesse chiosa con una promessa: “Farò un altro regalo per la Champions”. Prima però Lucileia si toglie anche qualche sassolino dalla scarpetta. “Dicono che siamo una squadra troppo individualista, invece abbiamo dimostrato che non è così - rimarca la stella verdeoro - solo con lo spirito di gruppo potevamo ribaltare la finale. Quando smetto? Finché mi diverto posso giocare anche fino a 50 anni”.

ALBO D'ORO - SERIE A FEMMINILE

1992/1993 Roma 3Z, 1993/1994 n.d., 1994/1995 Squash 88 Roma, 1995/1996 Torrino, 1996/1997 Il Brigante Napoli, 1997/1998 Dentecane Avellino, 1998/1999 New Club Fioranello Roma, 1999/2000 Lazio, 2000/2001 Lazio, 2001/2002 Roma RCB, 2002/2003 Lazio, 2003/2004 Roma RCB, 2004/2005 Real Statte, 2005/2006 Real Statte, 2006/2007 Città di Pescara, 2007/2008 Lazio, 2008/2009 Real Statte, 2009/2010 ISEF Poggiomarino, 2010/2011 Montesilvano, 2011/2012 Pro Reggina, 2012/2013 AZ Gold, 2013/2014 Lazio, 2014/2015 Ternana, 2015/2016 Montesilvano, 2016/2017 Olimpus Roma, 2017/2018 Ternana, 2018/2019 Futsal Salinis, 2019/2020 non assegnato, 2020/2021 Montesilvano, 2021/2022 Città di Falconara, 2022/2023 Bitonto, 2023/2024 Bitonto