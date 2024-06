Il giorno delle Finals: "Prezioso Casa Napoli qui con merito. Sarà una grande sfida"

Le Finals per il 40esimo scudetto del futsal italiano partono da Aversa, al PalaJacazzi, sede di gara-1 in programma alle 20.30, in diretta tv su Sky. Prezioso Casa Napoli a caccia del double dopo la Coppa Italia vinta a Policoro. Nando Perugino è carico anche se non snobba affatto un Meta Catania che arriva più riposato all'appuntamento finale.

NOI FAVORITI? DIFFICILE DIRLO

"Abbiamo battuto due grandi squadre come Feldi e L84, siamo in finale con merito". Il capitano degli azzurri resta sul pezzo: "Contro il Meta Catania sarà una grande sfida, anche sugli spalti: due tifoserie gemellate, le più grandi d’Italia”. Il Prezioso Casa Napoli è alla sua prima finale, ma il suo allenatore, Fulvio Colini è il recordman di scudetti, sette, con 25 trofei in bacheca e 38 finali alle spalle. E ancora: nel suo roster ci sono ex campioni del mondo (come Borruto) e d’Europa (vedi Ercolessi e De Luca). “Noi favoriti? Difficile dirlo - chiosa Perugino - finora è stato un campionato equilibrato e competitivo, il Meta rappresenta un grande ostacolo, per questo simili finali scudetto fanno bene a tutto il movimento”.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-1 - 10/06 (gara-2 14/06, ev. gara-3 21/06)

PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-META CATANIA ore 20.30, diretta Sky Sport