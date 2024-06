A Catania nessuno s'è arreso. Melo Musumeci: "Meta, continuiamo a sognare"

La prima spallata alle Finals l’hanno data Salas, Borruto e il Prezioso Casa Napoli, avanti 1-0 nella serie che mette in palio il 40esimo scudetto del futsal nostrano. Ma nessuno a Catania si è arreso. Carmelo Musumeci, uno dei migliori dei suoi ad Aversa, carica l’ambiente isolano in vista di gara-2 delle Finals, in programma al PalaCatania venerdì 14 giugno alle ore 20, in diretta su Sky Sport.