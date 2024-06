Playoff, Catania e Napoli: scudetto o si va a gara-3? Diretta tv su Sky

Gara-1 l’ha vinta meritatamente il Prezioso Casa Napoli, davanti al suo meraviglioso pubblico che non ha smesso mai di incitarlo e grazie a quella dupla - Salas e Borruto - che dopo aver deciso la Final Four sta segnando i playoff per il 40esimo scudetto del futsal italiano. Ora le Finals si spostano sull’isola, in un PalaCatania un po’ fortino dove la squadra di Juanra ha costruito le sue fortune, un po’ da sempre palazzetto iconico per la quantità di tifosi che assiepano le tribune. Carmelo Musumeci - uno dei migliori dei suoi ad Aversa - e compagnia sanno bene che potrebbe essere l’ultima partita di Serie A nel caso in cui la squadra di Colini dovesse vincere, nei tempi regolamentari o ai supplementari/tiri di rigore farebbe lo stesso, ma non hanno nessuna intenzione di mollare. Lo hanno dimostrato ad Aversa, nonostante una prestazione a corrente alternata gara-1 si è decisa nel finale.

I DUBBI DI JUANRA E DI COLINI

Due dubbi, uno per parte. In casa Meta sta mancando tantissimo la qualità di Dian Luka, alle prese con un fastidioso infortunio che gli ha permesso solo di giocare col contagocce in questi playoff scudetto. Nel Prezioso Casa Napoli focus sul Cholito Salas, diffidato e a rischio squalifica, ma soprattutto con una spalla malandata. Da una parte Tornatore sembra favorito su Timm, dall’altra potrebbe tornare in campo Duarte in luogo di Mancuso, anche lui non al meglio. Arbitri dell’incontro Giovanni Zannola (Ostia Lido), Alex Iannuzzi (Roma 1) e Luca Paverani (Roma 2); crono: Giovanni Loprete (Catanzaro). Calcio d’inizio alle 20.30, diretta tv su Sky Sport. Neanche in gara-2 si può pareggiare, in tal caso canonici supplementari di due tempi ciascuno, se non ci sarà un vincitore la finale del PalaCatania si deciderà ai tiri di rigore.

SERIE A NEW ENERGY - PLAYOFF

QUARTI DI FINALE

1) OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 2-4 (gara-1 6-1, gara-2 3-5 d.t.s.)

2) META CATANIA-ECOCITY GENZANO 5-0 (7-1, 1-4)

3) PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL-FELDI EBOLI (4-4 d.t.s., 3-0)

4) L84-SANDRO ABATE 3-2 (6-4, 2-4)

SEMIFINALI

X) META CATANIA-ITALSERVICE PESARO (4-3, 5-4)

Y) L84-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL 4-5 d.t.s. (7-2, 1-7)

FINALE - GARA-2 - 14/06 (ev. gara-3 21/06)

META CATANIA-PREZIOSO CASA NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta Sky Sport