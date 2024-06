Meta Catania verso la finale delle finali scudetto. I tiri mancini di Michele Podda

Una grande regular season, il miglior italiano doc per numero di gol. Si era un po’ perso Michele Podda durante i playoff scudetto. È tornato al momento giusto. Suo il gol che ha permesso al Meta Catania di sbloccare gara-2 delle Finals scudetto, vinto in un PalaCatania ribollente di tifosi, un 2-1 che ha permesso alla squadra di Juanra di salvare lo Championship Point del Prezioso Casa Napoli, portando la Serie per il 40esimo tricolore del futsal italiano a gara-3, in programma venerdì 21 giugno (di nuovo) al PalaJacazzi di Aversa, in diretta tv su Sky Sport Arena.