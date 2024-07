Tragico incidente, l'azzurrino Salvetti morto in Brasile con il padre: calcio a 5 in lutto

Grave lutto per il Calcio a 5 italiano che piange la scomparsa di Gianluca Salvetti. L'atleta cresciuto nel Futsal Giorgione, appena passato alla Roma calcio a 5 e membro della nazionale Under 19, è deceduto nel tragico incidente stradale avvenuto in Brasile e in cui ha perso la vita anche il papà Rafael, che in Italia ha vestito le maglie di Jesina, Cit Terni, Giemme Reggio Emilia e Maran Spoleto. In gravi condizioni anche la sorellina. "Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto il futsal italiano", scrivono in una nota il presidente Luca Bergamini e il Consiglio Direttivo della Divisione calcio a 5.