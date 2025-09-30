Serie A KINTO, Drahovsky brilla subito di luce propria: posticipo al Meta Catania. Lassù in sette

Roma 1927, L84 Torino, Sporting Sala Consilina, Feldi Eboli, Ecocity Genzano e Active Network. La settima squadra a esultare nella prima giornata della Serie A Kinto sono i bi-campioni d'Italia della Covei Meta Catania. Nonostante le tantissime assenze, la squadra di Juanra passa 4-3 a Mola di Bari contro un Global Work Capurso, a cui va dato il merito di non aver mai mollato. Drahovsky è l'assoluto protagonista, segna su punizione stappando l'incontro, realizza il 4-1 nella ripresa dalla propria metà campo al termine di una prestazione da mvp. Sul 4-1 gli etnei staccano la spina, Grandinetti accorcia le distanze, allo scadere il 4-3 di Lamas.
IL RIEPILOGO DELLA PRIMA GIORNATA
Risultati: Roma 1927-Pirossigeno Cosenza 2-1, CDM Futsal-Feldi Eboli 1-6, Ecocity Genzano-Saviatesta Mantova 4-2, L84 Torino-Came Treviso 9-1, Sporting Sala Consilina-Napoli Futsal 5-1, Active Network-Fortitudo Pomezia 5-1, Global Work Capurso-Covei Meta Catania (domenica, ore 20.45, diretta Sky Sport e canale Youtube della Divisione Calcio a 5). Classifica: L84 Torino, Feldi Eboli, Active Network, Sporting Sala Consilina, Ecocity Genzano, Covei Meta Catania e Roma 1927 3, Sandro Abate, Global Work Capurso, Pirossigeno Cosenza, Saviatesta Mantova, Fortitudo Pomezia, Napoli Futsal, CDM e Came Treviso 0. Prossimo turno: Covei Meta Catania-Ecocity Genzano, Feldi-Roma 1927, Napoli Futsal-Global Work Capurso, Pirossigeno Cosenza-Sandro Abate, Saviatesta Mantova-CDM Futsal, Came Treviso-Active Network, Fortitudo Pomezia-Sporting Sala Consilina