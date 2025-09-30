Serie A KINTO, Drahovsky brilla subito di luce propria: posticipo al Meta Catania. Lassù in sette

Roma 1927, L84 Torino, Sporting Sala Consilina, Feldi Eboli, Ecocity Genzano e Active Network. La settima squadra a esultare nella prima giornata della Serie A Kinto sono i bi-campioni d'Italia della Covei Meta Catania. Nonostante le tantissime assenze, la squadra di Juanra passa 4-3 a Mola di Bari contro un Global Work Capurso, a cui va dato il merito di non aver mai mollato. Drahovsky è l'assoluto protagonista, segna su punizione stappando l'incontro, realizza il 4-1 nella ripresa dalla propria metà campo al termine di una prestazione da mvp. Sul 4-1 gli etnei staccano la spina, Grandinetti accorcia le distanze, allo scadere il 4-3 di Lamas.