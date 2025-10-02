Delusione per l'Italia del futsal agli Europei Under 19. Eliminati ai gironi

La Nazionale Under 19 di futsal chiude la sua avventura europea con un ko pesante e amaro. Nell’ultima sfida del girone, trasformata in uno spareggio decisivo, gli Azzurrini di Pedrini sono stati sconfitti 2-0 dall’ Ucraina , che conquista così il secondo posto nel Gruppo A alle spalle del Portogallo e stacca il pass per la semifinale. Per Ceccarelli e compagni sfuma ancora una volta l’accesso alla fase a eliminazione diretta, mai raggiunta nelle due partecipazioni precedenti (Jaén 2022 e Porec 2023). Gli ucraini, trascinati da uno straordinario Pershyn , si preparano ora ad affrontare la Spagna , mentre nell’altra semifinale sarà sfida tra Portogallo e Slovenia .

La Partita

L’Italia approccia bene il match, prendendo fin dai primi minuti l’iniziativa e cercando con continuità la via della porta attraverso gli uno contro uno sulle corsie laterali. La difesa ucraina, però, regge l’urto e concede poco. Gli Azzurrini creano le prime occasioni al 10’, con Belfassi, e nel finale di primo tempo con Grosso e Ceccarelli, ma Bielimov risponde sempre presente tra i pali.

Nella ripresa la gara cambia volto: al 3’ Pershyn colpisce il palo, preludio al gol che arriva all’8’. Ancora l’esterno ucraino sfonda sulla fascia, serve Shpak che si vede respingere il primo tentativo da Zanotto ma ribadisce in rete per l’1-0. L’Italia prova a reagire con Ceccarelli e Musumeci, e a 7’ dalla fine Pedrini tenta la mossa del portiere di movimento con Greco e poi con Merlo, ma l’Ucraina continua a rendersi pericolosa colpendo due traverse clamorose. Il forcing finale azzurro non porta frutti, e anzi a un minuto dalla sirena è ancora Pershyn, migliore in campo, a sfruttare un pallone recuperato per firmare il 2-0 che chiude definitivamente i conti.