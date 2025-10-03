Serie A KINTO, Meta Catania-Genzano: Sky Match da urlo. E a Eboli c'è Feldi-Roma 1927. Cinque anticipi, tutti in streaming

Un concentrato di spettacolo. Questa è la seconda giornata di Serie A KINTO spalmata su due giorni: di nuovo cinque anticipi di venerdì, le restanti gare al sabato. Spicca Covei Meta Catania-Ecocity Genzano , remake della semi scudetto terminata ai supplementari di gara-3. Due roster che, sempre nella passata stagione, si sono giocati anche l’accesso alla finale di Coppa Italia.

UN ALTRO BIG MATCH

Sempre venerdì sera un altro gustosissimo big match, per tanti motivi: Feldi Eboli e Roma 1927 hanno vinto all’esordio, puntano alla qualificazione in Final Eight, dispongono di tanta qualità da mostrare e sognano entrambe ambiziosi traguardi. Negli altri incontri storica prima al PalaVesuvio di un Napoli che però deve riscattarsi, proprio come la sua avversaria: il neopromosso Global Work Capurso. Rivalsa, il sentiment che pervade anche un Pirossigeno Cosenza che tiene a battesimo l’esordio stagionale del Sandro Abate. A Mantova, Saviatesta-CDM è già uno scontro diretto per la salvezza.

LE SFIDE DI SABATO

La seconda giornata di regular season si chiuderà di sabato: a Treviso il Came deve dimenticare la debacle contro una L84 che riposa, mentre l’Active punta a ripetersi dopo il derby stravinto contro la Fortitudo. Già, il Pomezia: la squadra di David Ceppi vuole sbloccarsi, consapevole però che lo Sporting Sala Consilina è molto più forte, sulla carta, della passata stagione. E arriva al PalaLavinium con il chiaro intento di concedere il bis.

TUTTO IN DIRETTA STREAMING

Tutte le gare della seconda giornata di regular season visibili in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione, fatta eccezione per Covei Meta Catania-Ecocity Genzano, Sky Match fruibile anche sul canale Youtube della piattaforma satellitare.