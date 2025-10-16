Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 ottobre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
1 min
Serie A KINTO, turno infrasettimanale: una partitissima e 4 derby. Trappole per Meta Catania e Feldi Eboli

Serie A KINTO, turno infrasettimanale: una partitissima e 4 derby. Trappole per Meta Catania e Feldi Eboli

Bi-campioni d'Italia in Liguria per confrontarsi contro la neopromossa CDM. Le Volpi ad Avellino per il sentitissimo derby col Sandro Abate, uno dei due Sky Match,
1 min

Primo turno infrasettimanale in Serie A, per chiudere il trittico di regular season della Serie A Kinto. Un turno spalmato su due giorni. Due, come gli Sky Match in diretta sulla piattaforma satellitare. Lassù c’è un trittico che può restare a punteggio pieno, anche se non sarà affatto facile. Trappola derby per la Feldi Eboli, ad Avellino per la sfida contro un Sandro Abate che ha vinto, per di più a Cosenza, l’unica gara disputata. Big match anche a Orte, dove un Active da 10 reti in due partite riceve una L84 che ne ha fatti nove in una sola partita. Meta Catania in Liguria per il testa-coda col CDM.

DOPPIO AMARCORD

Negli altri incontri, la Roma 1927 fa affidamento anche sul PalaOlgiata per sconfiggere un Saviatesta Mantova che si è appena sbloccato, Pomezia a caccia di conferme nella trasferta pugliese col Global Work Capurso, Sporting Sala Consilina-Came Treviso è la partita del riscatto per entrambe, anche se i veneti sono partiti col piede completamente sbagliato. La terza giornata si chiude col botto: al PalaCesaroni doppio amarcord per Fulvio Colini e Ciccio Angelini, Sky Match da urlo tra Ecocity Genzano e Napoli Futsal. Tutte le gare in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione, compresi gli Sky Match: Sporting Sala Consilina-Active Network e, appunto, Ecocity Genzano-Napoli Futsal.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal