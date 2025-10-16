Serie A KINTO, turno infrasettimanale: una partitissima e 4 derby. Trappole per Meta Catania e Feldi Eboli

Primo turno infrasettimanale in Serie A, per chiudere il trittico di regular season della Serie A Kinto. Un turno spalmato su due giorni. Due, come gli Sky Match in diretta sulla piattaforma satellitare. Lassù c’è un trittico che può restare a punteggio pieno, anche se non sarà affatto facile. Trappola derby per la Feldi Eboli , ad Avellino per la sfida contro un Sandro Abate che ha vinto, per di più a Cosenza, l’unica gara disputata. Big match anche a Orte, dove un Active da 10 reti in due partite riceve una L84 che ne ha fatti nove in una sola partita. Meta Catania in Liguria per il testa-coda col CDM .

DOPPIO AMARCORD

Negli altri incontri, la Roma 1927 fa affidamento anche sul PalaOlgiata per sconfiggere un Saviatesta Mantova che si è appena sbloccato, Pomezia a caccia di conferme nella trasferta pugliese col Global Work Capurso, Sporting Sala Consilina-Came Treviso è la partita del riscatto per entrambe, anche se i veneti sono partiti col piede completamente sbagliato. La terza giornata si chiude col botto: al PalaCesaroni doppio amarcord per Fulvio Colini e Ciccio Angelini, Sky Match da urlo tra Ecocity Genzano e Napoli Futsal. Tutte le gare in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione, compresi gli Sky Match: Sporting Sala Consilina-Active Network e, appunto, Ecocity Genzano-Napoli Futsal.