Serie A KINTO, turno infrasettimanale: Feldi e Meta calano il tris. La L84 passa a Orte

Covei Meta Catania e Feldi Eboli a punteggio pieno dopo il turno infrasettimanale della Serie A KINTO . Le protagoniste della passata stagione sono ancora loro in questo scorcio di stagione. I bicampioni d’Italia passano 5-1 a Campo Ligure , un successo nel segno di un dinamico duo: Turmena (bis) e quel Drahovsky alla seconda doppietta in tre giornate. Più complesso il tris di quelli con la coccarda tricolore al petto, ma la trappola derby alla fine non scatta per le Volpi . La squadra di Lucho Avellino vola 4-0, eppure il Sandro Abate non crolla, si mette lì a rimontare, e quando Alex riporta a -1 i Lupi ci pensa un sontuoso Dalcin (che para un tiro libero a Lolo Suazo) a evitare un clamoroso pari. Finisce 4-3.

Anche la L84 Torino le ha vinte tutte

Capolista a punteggio pieno non è, ma anche la L84 le ha vinte tutte finora. I torinesi di Rios passano a Orte, trascinati da Tuli e Cuzzolino, imponendosi 6-2 contro un Active al primo stop stagionale. Sempre a 6 punti, con una gara in più, c’è lo Sporting Sala Consilina: i Draghi di Conde si riscattano nello Sky Match contro il Came Treviso, Vidal e il rientrante Arillo sono determinanti nel 5-2 di San Rufo. Il colpo del turno infrasettimanale lo mette a segno un super Saviatesta Mantova, corsaro 6-2 al PalaOlgiata contro la Roma 1927, che paga a caro prezzo un primo tempo molto deludente. Last but not least il Global Work Capurso, al primo storico successo in Serie A. Lamas l’vmp, finisce in trionfo contro la Fortitudo Pomezia, travolta 6-0.