giovedì 16 ottobre 2025
Serie A KINTO, Covei Meta Catania e Feldi: caccia al poker. Sky Match a Eboli

C'è anche il derby a Pomezia nella quarta giornata di regular season. Le capolista a punteggio pieno scenderanno in campo sapendo tutti gli altri risultati.
2 min

Il tour de force della Serie A KINTO prosegue con il quarto turno di regular season, spalmato su tre giorni. Covei Meta Catania e Feldi Eboli, capolista a punteggio pieno, scenderanno in campo sapendo tutti gli altri risultati: i bicampioni d’Italia attesi domenica pomeriggio in casa da un Roma 1927 reduce da due stop di fila, quelli con la coccarda tricolore al petto ospitano il Pirossigeno Cosenza, ancora all'asciutto, nello Sky Match di giornata.

DOPPIO FRIDAY NIGHT

Due anticipi apriranno la quarta giornata di regular season. La L84 Torino, finora sempre a segno nei due incontri disputati, affronta tra le mura amiche uno Sporting Sala Consilina che si è appena riscattato, mentre un Saviatesta Mantova in formissima, reduce dall’exploit del PalaOlgiata, incrocia in casa i destini del Sandro Abate.

DERBY SENTITISSIMO

Tre incontri al sabato: si comincia con Came Treviso-Global Work Capurso, per i trevigiani è arrivato il momento di sbloccarsi, pugliesi col morale a mille per lo storico successo contro la Fortitudo Pomezia, il primo in Serie A. Proprio i pometini confidano in un PalaLavinium inviolato da più di un anno, Ecocity Genzano permettendo: è un derby sentissimo. Saturday Night al PalaVesuvio: Napoli Futsal e CDM stanno vivendo momenti completamente differenti, ma attenzione alle trappole, già scattate in questo scorcio di regular season.

