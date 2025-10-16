Serie A KINTO, Covei Meta Catania e Feldi: caccia al poker. Sky Match a Eboli

DOPPIO FRIDAY NIGHT

Due anticipi apriranno la quarta giornata di regular season. La L84 Torino, finora sempre a segno nei due incontri disputati, affronta tra le mura amiche uno Sporting Sala Consilina che si è appena riscattato, mentre un Saviatesta Mantova in formissima, reduce dall’exploit del PalaOlgiata, incrocia in casa i destini del Sandro Abate.

DERBY SENTITISSIMO

Tre incontri al sabato: si comincia con Came Treviso-Global Work Capurso, per i trevigiani è arrivato il momento di sbloccarsi, pugliesi col morale a mille per lo storico successo contro la Fortitudo Pomezia, il primo in Serie A. Proprio i pometini confidano in un PalaLavinium inviolato da più di un anno, Ecocity Genzano permettendo: è un derby sentissimo. Saturday Night al PalaVesuvio: Napoli Futsal e CDM stanno vivendo momenti completamente differenti, ma attenzione alle trappole, già scattate in questo scorcio di regular season.