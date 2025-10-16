Serie A KINTO, Feldi Eboli unica capolista a punteggio pieno. Meta, violato il PalaCatania
Si va in sosta con una sola squadra in testa alla Serie A KINTO, a punteggio pieno. È la Feldi Eboli di Lucho Antonelli, che trasforma uno Sky Match più complesso di quanto possa dire il risultato, in un trionfo contro il Pirossigeno Cosenza. Il posticipo che chiude la quarta giornata parte all’insegna dell’equilibrio. Anzi, sono i Lupi di Paniccia a farsi preferire nella prima parte di gara. La rete di Caponigro cambia l’inerzia all’incontro, anche se le Volpi ebolitane fanno la differenza nella ripresa. Calderolli è in stato di grazia da inizio campionato e sugella un’altra ottima prestazione autografando il tabellino dei marcatori, l'mvp Dalcin un po’ muro invalicabile un po’ asso nella manica in fase offensiva, Kenji e Gui si confermano ottimi acquisti, subito integrati nello scacchiere rossoblù; Selucio mette il punto esclamativo: finisce 6-0 per la cooperativa del gol!
SORPRESA A CATANIA
La quarta giornata di regular season passerà alla storia come la fine dell’imbattibilità interna dei bi-campioni d’Italia della Meta Catania che durava addirittura da gennaio 2024. Etnei sconfitti 2-1 da una Roma 1927 lontana parente di quella reduce da due rovesci di fila. Cutruneo apre l’incontro e Fortino lo chiude dopo il momentaneo pari di Podda. Un successo meritato quello giallorosso. Covei Meta Catania ora seconda, insieme a Sporting Sala Consilina e il sorprendente Saviatesta Mantova, dietro un’unica capolista a pieno: la Feldi Eboli.