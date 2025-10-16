Serie A KINTO, Feldi Eboli unica capolista a punteggio pieno. Meta, violato il PalaCatania

Si va in sosta con una sola squadra in testa alla Serie A KINTO, a punteggio pieno. È la Feldi Eboli di Lucho Antonelli, che trasforma uno Sky Match più complesso di quanto possa dire il risultato, in un trionfo contro il Pirossigeno Cosenza. Il posticipo che chiude la quarta giornata parte all’insegna dell’equilibrio. Anzi, sono i Lupi di Paniccia a farsi preferire nella prima parte di gara. La rete di Caponigro cambia l’inerzia all’incontro, anche se le Volpi ebolitane fanno la differenza nella ripresa. Calderolli è in stato di grazia da inizio campionato e sugella un’altra ottima prestazione autografando il tabellino dei marcatori, l'mvp Dalcin un po’ muro invalicabile un po’ asso nella manica in fase offensiva, Kenji e Gui si confermano ottimi acquisti, subito integrati nello scacchiere rossoblù; Selucio mette il punto esclamativo: finisce 6-0 per la cooperativa del gol!