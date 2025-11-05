UEFA Futsal Champions League, Catania parte forte nel Main Round: super Podda e 6-1 al Weilimdorf

QUELLA BELLA SESTINA

Juanra sceglie Pedro Siqueira tra i pali per il suo Catania: Bocao, Turmena, Pulvirenti e il ristabilito Melo Musumeci compongono il primo starting five rossazzurro. Pless, Dervishaj, Vehab, Dzincic e Kennedy il quintetto base di Vukmirovic. Catania parte forte anche se si scontra con la fisicità tedesca. Ci provano Melo Melo Musumeci e un Podda effervescente: è proprio il sardo a stappare l’incontro con un gran sinistro, trovando anche il raddoppio con un morbido scavetto. Al primo tiro in porta, però, Dzindic accorcia le distanze. La superiorità del Catania si consolida nella ripresa, nonostante un inizio di frazione un po’ soft. Ci pensa ancora Podda a scacciare i fantasmi, il 3-1 rompe del tutto gli equilibri: Drahosky trasforma in gol un efficace assist dell’ottimo Silvestri, Sacon e Brunelli decretano il definitivo 6-1.

ORA SCONTRO AL VERTICE

Catania, duneuq, in vetta al gruppo 5 insieme a quell'AEK Atene (ok 6-2 con super Vitinho contro i finlandesi dell'Akaa nella gara inaugurale) che sarà la prossima eurorivale degli etnei di Juanra. Uno scontro al vertice da non fallire per continuare a cullare il sogno europee. Di seguito programma e riepilogo:

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 5 (diretta Vivo Azzurro TV)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE

Akaa-AEK 2-6

Weilimdorf-Catania 1-6

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE

Weilimdorf-Akaa ore 17

Catania-AEK ore 20.30

SABATO 1 NOVEMBRE

AEK-Weilimdorf ore 17

Catania-Akaa ore 20.30

CLASSIFICA: Catania (+5) e AEK Atene (+4) 3 punti, Akaa e Weilimdorf 0