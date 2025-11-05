Serie A KINTO, dal derby-SKY Match del PalaVesuvio a Meta Catania-Cosenza: sesta giornata da urlo

Torna in campo la Feldi Eboli nella sesta giornata di Serie A KINTO , l’unica a punteggio nonché imbattuta tra le top 15. Trappola a Mantova per le Volpi di Lucho Antonelli: la matricola Saviatesta avrà pure interrotto a Cosenza la striscia positiva di tre successi di fila, ma la squadra di Milella è pur sempre una delle rivelazioni di questo scorcio di stagione.

SKY MATCH TUTTO CAMPANO

Giornata molto interessante con tanti scontri diretti in ottica Final Eight. Al PalaMaggiore la L84 e il suo attacco atomico ricevono un Ecocity Genzano altalenante e ancora alla ricerca di equilibrio, ma comunque competitiva. C’è lo Sky Match tutto campano del PalaVesuvio tra Napoli Futsal e Sandro Abate: una a caccia di riscatto, l’altra mina vagante di questa prima parte di regular season. Riposa lo Sporting Sala Consilina, così una Roma 1927 col vento in poppa ne può approfittare per scalare la classifica, non prima di aver evitato la trappola Pomezia, un derby sempre insidioso al PalaLavinium. Occasione Active Network, Global Work Capurso permettendo, in coda c’è Came Treviso-CDM, snodo salvezza tra chi si è appena sbloccato (in trasferta) e chi sente il bisogno impellente di farlo. La sesta giornata si chiuderà martedì, quando scenderà in campo la Covei Meta Catania Bricocity, impegnata nel Main Round di Champions League, in casa, contro il Pirossigeno Cosenza. Tutte le gare della sesta giornata in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, Napoli-Sandro Abate anche su Sky Sports.