Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 5 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
UEFA Futsal Champions League, massima delusione: Catania fuori per un cartellino giallo di troppo!

UEFA Futsal Champions League, massima delusione: Catania fuori per un cartellino giallo di troppo!

I bi-campioni d'Italia battono 9-3 i finlandesi dell'Akaa nell'ultima giornata del gruppo 5 ma non basta per restare in Europa. Stessi punti e differenza dell'AEK: decisiva la classifica disciplina.
2 min
TagsFutsalCalcio a 5

Ha dell’incredibile l’eliminazione del Catania nel Main Round della UEFA Futsal Champions League. Stessi punti (7), stessi gol fatti (18), stessi subiti (7) dell’AEK Atene, il differenziale lo fanno i cartellini: 11 per gli etnei (5 addirittura nell’ultimo incontro), 7 gialli e uno rosso (che vale 3) per i greci. La beffa è servita.

GALEOTTO IL PRIMO TEMPO

A conti fatti è il primo tempo della terza e ultima sfida contro un’Akaa già eliminato a fare tutta la differenza sportiva di questo mondo. Catania entra in campo sapendo del successo dell’AEK Atene (9-2 col Weilimdorf), di quanto deve vincere per aggiudicarsi il girone 5 e perfino della situazione cartellini. Eppure va subito sotto a causa di una rasoiata del portiere Kangas che sorprende Pedro Siqueira, pareggia con Turmena ma va nuovamente in svantaggio (Rautiainen), cominciando per di più a collezionare cartellini gialli: ne prenderà 5. Juanra non esita a giocare con il 5vs4: doppio Sacon in 16” ne fa due, ma all’intervallo è solo 3-2.

LA BEFFA DELLE BEFFE

Catania si ripresenta in campo con il portiere di movimento: Melo Musumeci, Podda, un autogol di Alasuutari e ancora Turmena (su rigore) lanciano sul 7-2 i rossazzurri, a metà ripresa. Tempo ce n'è, il PalaCatania è una bolgia, ma dal nulla spunta Pretao di testa accorcia le distanze. Brunelli fa subito 8-3, a 1’13” dal termine Melo Musumeci tiene accesa la speranza, spenta dallo stridulo suono della sirena.

UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 5 (diretta Vivo Azzurro TV)

MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Akaa-AEK 2-6
Weilimdorf-Catania 1-6

GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Weilimdorf-Akaa 0-4
Catania-AEK 3-3

SABATO 1 NOVEMBRE
AEK-Weilimdorf 9-2
Catania-Akaa 9-3

CLASSIFICA: AEK ATENE (+11) e Catania (+11) 7 punti, Akaa 3, Weilimdorf 0
* decidono i cartellini: 11 gialli per Catania, 10 per l'AEK (7 gialli e uno rosso che vale tre)
 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal
Unisciti alla community