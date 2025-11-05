UEFA Futsal Champions League, massima delusione: Catania fuori per un cartellino giallo di troppo!
Ha dell’incredibile l’eliminazione del Catania nel Main Round della UEFA Futsal Champions League. Stessi punti (7), stessi gol fatti (18), stessi subiti (7) dell’AEK Atene, il differenziale lo fanno i cartellini: 11 per gli etnei (5 addirittura nell’ultimo incontro), 7 gialli e uno rosso (che vale 3) per i greci. La beffa è servita.
GALEOTTO IL PRIMO TEMPO
A conti fatti è il primo tempo della terza e ultima sfida contro un’Akaa già eliminato a fare tutta la differenza sportiva di questo mondo. Catania entra in campo sapendo del successo dell’AEK Atene (9-2 col Weilimdorf), di quanto deve vincere per aggiudicarsi il girone 5 e perfino della situazione cartellini. Eppure va subito sotto a causa di una rasoiata del portiere Kangas che sorprende Pedro Siqueira, pareggia con Turmena ma va nuovamente in svantaggio (Rautiainen), cominciando per di più a collezionare cartellini gialli: ne prenderà 5. Juanra non esita a giocare con il 5vs4: doppio Sacon in 16” ne fa due, ma all’intervallo è solo 3-2.
LA BEFFA DELLE BEFFE
Catania si ripresenta in campo con il portiere di movimento: Melo Musumeci, Podda, un autogol di Alasuutari e ancora Turmena (su rigore) lanciano sul 7-2 i rossazzurri, a metà ripresa. Tempo ce n'è, il PalaCatania è una bolgia, ma dal nulla spunta Pretao di testa accorcia le distanze. Brunelli fa subito 8-3, a 1’13” dal termine Melo Musumeci tiene accesa la speranza, spenta dallo stridulo suono della sirena.
UEFA FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE - MAIN ROUND - GRUPPO 5 (diretta Vivo Azzurro TV)
MERCOLEDÌ 29 OTTOBRE
Akaa-AEK 2-6
Weilimdorf-Catania 1-6
GIOVEDÌ 30 OTTOBRE
Weilimdorf-Akaa 0-4
Catania-AEK 3-3
SABATO 1 NOVEMBRE
AEK-Weilimdorf 9-2
Catania-Akaa 9-3
CLASSIFICA: AEK ATENE (+11) e Catania (+11) 7 punti, Akaa 3, Weilimdorf 0
* decidono i cartellini: 11 gialli per Catania, 10 per l'AEK (7 gialli e uno rosso che vale tre)