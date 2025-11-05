UEFA Futsal Champions League, massima delusione: Catania fuori per un cartellino giallo di troppo!

Ha dell’incredibile l’eliminazione del Catania nel Main Round della UEFA Futsal Champions League. Stessi punti (7), stessi gol fatti (18), stessi subiti (7) dell’AEK Atene, il differenziale lo fanno i cartellini: 11 per gli etnei (5 addirittura nell’ultimo incontro), 7 gialli e uno rosso (che vale 3) per i greci. La beffa è servita.