Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A KINTO: Napoli-Feldi Eboli, ma non solo. Occasione Meta Catania

Serie A KINTO: Napoli-Feldi Eboli, ma non solo. Occasione Meta Catania

Quattro Friday Night, doppio Sky Match e un derbone al PalaVesuvio nella ottava giornata di regular season
1 min
TagsFutsalCalcio a 5

Torna la Serie A KINTO spalmata su tre giorni, con quattro Friday Night, due Sky Match e un derbone campano imperdibile tra Napoli Futsal e Feldi Eboli che rievoca sia una semi scudetto che una semi di Coppa Italia della passata stagione. Potrebbe essere un turno pro Covea Meta Catania, che ha reagito alla grande alla beffarda eliminazione in Champions League, se i bi-campioni d’Italia batteranno, nuovamente in casa, il Saviatesta Mantova.

CROCEVIA FINAL EIGHT

A metà del cammino del girone di andata i punti per entrare nelle prime otto, quindi in Final Eight, cominciano a farsi pesanti: per questo lo Sky Match torinese tra L84 e Roma 1927 ha le sembianze di un crocevia, un po’ come Sporting Sala Consilina-Ecocity Genzano, sfida tra due squadre che hanno dichiarato i rispettivi obiettivi (comuni) alla vigilia dello start di regular season. A Orte c’è Active Network-CDM Futsal: una deve riscattarsi, l'altra proseguire una striscia positiva di 6 punti nelle ultime quattro partite. Pirossigeno Cosenza a Pomezia galvanizzato dai tre punti sanciti dalla CSA per la sfida contro il Sandro Abate, consapevole che la Fortitudo al PalaLavinium sa performare. Al PalaCicogna punti pesanti in palio nello Sky Match tra Came e Sandro Abate. Tutte le gare fruibili in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS