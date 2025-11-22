Serie A KINTO: Napoli-Feldi Eboli, ma non solo. Occasione Meta Catania

Torna la Serie A KINTO spalmata su tre giorni, con quattro Friday Night, due Sky Match e un derbone campano imperdibile tra Napoli Futsal e Feldi Eboli che rievoca sia una semi scudetto che una semi di Coppa Italia della passata stagione. Potrebbe essere un turno pro Covea Meta Catania, che ha reagito alla grande alla beffarda eliminazione in Champions League, se i bi-campioni d’Italia batteranno, nuovamente in casa, il Saviatesta Mantova.