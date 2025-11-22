Serie A KINTO: Napoli-Feldi Eboli, ma non solo. Occasione Meta Catania
Torna la Serie A KINTO spalmata su tre giorni, con quattro Friday Night, due Sky Match e un derbone campano imperdibile tra Napoli Futsal e Feldi Eboli che rievoca sia una semi scudetto che una semi di Coppa Italia della passata stagione. Potrebbe essere un turno pro Covea Meta Catania, che ha reagito alla grande alla beffarda eliminazione in Champions League, se i bi-campioni d’Italia batteranno, nuovamente in casa, il Saviatesta Mantova.
CROCEVIA FINAL EIGHT
A metà del cammino del girone di andata i punti per entrare nelle prime otto, quindi in Final Eight, cominciano a farsi pesanti: per questo lo Sky Match torinese tra L84 e Roma 1927 ha le sembianze di un crocevia, un po’ come Sporting Sala Consilina-Ecocity Genzano, sfida tra due squadre che hanno dichiarato i rispettivi obiettivi (comuni) alla vigilia dello start di regular season. A Orte c’è Active Network-CDM Futsal: una deve riscattarsi, l'altra proseguire una striscia positiva di 6 punti nelle ultime quattro partite. Pirossigeno Cosenza a Pomezia galvanizzato dai tre punti sanciti dalla CSA per la sfida contro il Sandro Abate, consapevole che la Fortitudo al PalaLavinium sa performare. Al PalaCicogna punti pesanti in palio nello Sky Match tra Came e Sandro Abate. Tutte le gare fruibili in diretta streaming sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.