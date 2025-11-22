Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 22 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A KINTO, Came Treviso: tre punti di platino. Meta Catania capolista reale, L84 Torino e Sala Consilina virtuali

Serie A KINTO, Came Treviso: tre punti di platino. Meta Catania capolista reale, L84 Torino e Sala Consilina virtuali

Al PalaCicogna i biancazzurri di Sylvio Rocha costruiscono il loro primo successo interno nei primi 20' effettivi. Solo successi interni nella ottava giornata
1 min
TagsFutsalCalcio a 5

Dopo otto giornate di Serie A KINTO c’è una capolista certa, il Meta Catania. E due virtuali: la L84 e lo Sporting Sala Consilina, a -3 dalla vetta con una partita in meno rispetto ai bi-campioni d’Italia. Via via tutte le altre praticamente in fila indiana: una classifica segnata questa settimana dalle squadre ospitanti, tutte e sette a segno.

JAPA VIEIRA ELEVATO AL CUBO

Al PalaCicogna il Came Treviso costruisce il suo primo successo interno grazie a un grande primo tempo: Japa Vieira trasforma due palle vaganti in area avellinese in rete, Ducci è più impegnato di Pietrangelo e salva a più riprese il 3-0. Nella ripresa, dopo 28”, Basile si gioca subito il 5vs4 con Preà portiere di movimento. Ma una dormita colossale del Sandro Abate (un cambio lento tra Preà e Ducci) dà il là al tris biancazzurro: il rilancio di Pietrangelo è un assist al bacio per Vieira, che a porta vuota segna la sua tripletta personale. Basile cambia il portiere di movimento, inserendo Botta nel 5vs4, le assenze di Lolo Suazo, Dimas e Alex si fanno sentire, Galletto accorcia le distanze, ma il successo dei ragazzi di Sylvio Rocha non è mai in discussione. Finisce 3-1. Tre, come i punti preziosi di un Came Treviso che lascia l’ultimo posto, dove resta il Sandro Abate insieme al Global Work Capurso.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS