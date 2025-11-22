Serie A KINTO, Came Treviso: tre punti di platino. Meta Catania capolista reale, L84 Torino e Sala Consilina virtuali

Dopo otto giornate di Serie A KINTO c’è una capolista certa, il Meta Catania . E due virtuali: la L84 e lo Sporting Sala Consilina , a -3 dalla vetta con una partita in meno rispetto ai bi-campioni d’Italia. Via via tutte le altre praticamente in fila indiana: una classifica segnata questa settimana dalle squadre ospitanti, tutte e sette a segno.

JAPA VIEIRA ELEVATO AL CUBO

Al PalaCicogna il Came Treviso costruisce il suo primo successo interno grazie a un grande primo tempo: Japa Vieira trasforma due palle vaganti in area avellinese in rete, Ducci è più impegnato di Pietrangelo e salva a più riprese il 3-0. Nella ripresa, dopo 28”, Basile si gioca subito il 5vs4 con Preà portiere di movimento. Ma una dormita colossale del Sandro Abate (un cambio lento tra Preà e Ducci) dà il là al tris biancazzurro: il rilancio di Pietrangelo è un assist al bacio per Vieira, che a porta vuota segna la sua tripletta personale. Basile cambia il portiere di movimento, inserendo Botta nel 5vs4, le assenze di Lolo Suazo, Dimas e Alex si fanno sentire, Galletto accorcia le distanze, ma il successo dei ragazzi di Sylvio Rocha non è mai in discussione. Finisce 3-1. Tre, come i punti preziosi di un Came Treviso che lascia l’ultimo posto, dove resta il Sandro Abate insieme al Global Work Capurso.