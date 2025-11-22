La prima Coppa del Mondo femminile con egida FIFA è il riconoscimento ufficiale di un movimento che cresce e vuole stupire, anche a livello mondiale. 10 anni dopo la “Notte magica” che ha segnato il battesimo ufficiale delle Azzurre al Foro Italico contro l’Ungheria (5-0), la Nazionale italiana di Francesca Salvatore è tra le 16 protagoniste dell’edizione inaugurale della kermesse iridata, in programma nelle Filippine - alla PhilSports Arena di Pasig City, nella città metropolitana di Manila.

L'ESORDIO DELLE AZZURRE

Coppari e compagne, inserite nel Gruppo D, esordiranno il 23 novembre (alle 10 italiane) contro il Panama, poi la super sfida col Brasile (mercoledì 26 alle ore 13.30) e la chiusura sabato 29 (ore 10) contro l’Iran. Le prime due classificate di ogni raggruppamento avranno accesso ai quarti. Tutte le gare ufficiali saranno trasmesse su FIFA+, versione website e App, disponibile in 216 diversi paesi. Ma, per quanto riguarda l’Italia, il Mondiale femminile segna il ritorno del futsal di altissimo livello su Rai Sport in chiaro. Massima visibilità, massimo sostegno. Forza Azzurre, scrivete la storia.

FIFA FUTSAL WOMEN'S WORLD CUP FILIPPINE 2025

PHILSPORTS ARENA - MANILA (dirette FIFA+)

FASE A GIRONI

A) MAROCCO-ARGENTINA 21/11 ore 11, FILIPPINE-POLONIA 21/11 ore 13.30

ARGENTINA-POLONIA 24/11 ore 11, FILIPPINE-MAROCCO 24/11 ore 13.30

POLONIA-MAROCCO 27/11 ore 11, ARGENTINA-FILIPPINE 27/11 ore 13.30

B) COLOMBIA-CANADA 22/11 ore 10, SPAGNA-THAILANDIA 22/11 ore 12.30

CANADA-THAILANDIA 25/11 ore 11, SPAGNA-COLOMBIA 25/11 ore 13.30

THAILANDIA-COLOMBIA 28/11 ore 11, CANADA-SPAGNA 28/11 ore 13.30

C) GIAPPONE-NUOVA ZELANDA 23/11 ore 5, PORTOGALLO-TANZANIA 23/11 ore 7.30

NUOVA ZELANDA-TANZANIA 26/11 ore 6, PORTOGALLO-GIAPPONE 26/11 ore 8.30

TANZANIA-GIAPPONE 29/11 ore 5, NUOVA ZELANDA-PORTOGALLO 29/11 ore 7.30

D) ITALIA-PANAMA 23/11 ore 10 (diretta Rai Sport), BRASILE-IRAN 23/11 ore 12.30

PANAMA-IRAN 26/11 ore 11, BRASILE-ITALIA 26/11 ore 13.30 (diretta Rai Sport)

IRAN-ITALIA 29/11 ore 10 (diretta Rai Sport), PANAMA-BRASILE 29/11 ore 12.30

QUARTI DI FINALE

Q1) VINCENTE GIRONE A-SECONDA GIRONE B 01/12 ore 11

Q2) VINCENTE GIRONE B-SECONDA GIRONE A 01/12 ore 13.30

Q3) VINCENTE GIRONE C-SECONDA GIRONE D 02/12 ore 11

Q4) VINCENTE GIRONE D-SECONDA GIRONE C 02/12 ore 13.30

SEMIFINALI

S1) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 05/12 ore 11

S2) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 05/12 ore 13.30

FINALE 3°/4° POSTO

PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/12 ore 10

FINALE

VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/12 ore 12.30

*Credit foto: FIGC via Getty Images