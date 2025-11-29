Serie A KINTO, PalaVesuvio vestito a festa: Napoli-Meta Catania da urlo. Occasione Feldi e L84 Torino
Decima giornata di Serie A KINTO spalmata su due giorni, con cinque Friday Night e due sfide al sabato. Cattura l’occhio lo Sky Match del PalaVesuvio: Napoli Futsal-Covei Meta Catania Bricocity, un po’ remake delle scorse Finals scudetto, un po’ match clou. Il ritorno del Titi Borruto ha avuto un effetto adrenalinico sugli azzurri di Ciccio Angelini, reduci da sei punti nelle ultime due uscite, con una serie positiva di quattro incontri. Ma i bi-campioni in carica, che tornano in campo dopo la sosta per difendere un primato ora condiviso con il Sala Consilina, non hanno sbagliato più nulla dalla beffarda eliminazione nel Main Round di Champions League.
IN MENTE LA FINAL EIGHT
Turno estremamente interessante vista una classifica cortissima e solo sei giornate al termine del girone di andata, spartiacque per la determinazione delle otto qualificate in Final Eight. Del big match del PalaVesuvio, potrebbe approfittarne lo Sporting Sala Consilina. Che può sfruttare il suo impianto talismano, senza però sottovalutare una Roma 1927 col morale alto dopo la qualificazione (ai rigori) in Coppa Divisione contro l’Ecocity Genzano. Negli altri incontri, la lanciata Feldi Eboli cerca continuità a Treviso col pericolante Came, la L84 Torino di nuovo in campo col pericoloso Pirossigeno Cosenza, l’Active Network a caccia di punti Final Eight in casa contro il Sandro Abate. Sfida spartiacque al PalaLavinium: chi vince tra Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova può restare in corsa per la Coppa Italia, chi perde sarà risucchiato in una lotta salvezza, in tal senso i punti in palio tra Global Work Capurso e CDM Futsal valgono doppio. Tutte le gare della decima giornata di regular season in diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5, Napoli-Catania Sky Match.