Serie A KINTO, PalaVesuvio vestito a festa: Napoli-Meta Catania da urlo. Occasione Feldi e L84 Torino  



Decima giornata di Serie A KINTO spalmata su due giorni, con cinque Friday Night e due sfide al sabato. Cattura l’occhio lo Sky Match del PalaVesuvio: Napoli Futsal-Covei Meta Catania Bricocity, un po’ remake delle scorse Finals scudetto, un po’ match clou. Il ritorno del Titi Borruto ha avuto un effetto adrenalinico sugli azzurri di Ciccio Angelini, reduci da sei punti nelle ultime due uscite, con una serie positiva di quattro incontri. Ma i bi-campioni in carica, che tornano in campo dopo la sosta per difendere un primato ora condiviso con il Sala Consilina, non hanno sbagliato più nulla dalla beffarda eliminazione nel Main Round di Champions League.