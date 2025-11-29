Serie A KINTO, Catania sbanca Napoli ed è in testa da solo. Bene Feldi Eboli, L84 Torino e Capurso negli anticipi

È durato una settimana il duopolio Covei Meta Catania Bricocity-Sporting Sala Consilina, lassù. I bi-campioni d’Italia sbancano 5-2 il PalaVesuvio al termine di uno Sky Match da mille e un’emozione : una doppietta di Drahovski e Podda sembrano rendere tutto facile agli etnei, ma in 20” Guilhermao e Borruto riaprono tutto, c’è gara fino a un minuto dal termine quando i rossazzurri prendono il largo con il solito Pulvirenti e Bocao.

TRE PUNTI DI PLATINO

Chi stecca negli anticipi della decima giornata è lo Sporting Sala Consilina, sconfitta 3-1 dalla Roma 1927: Biscossi e Joao Miguel lanciano i giallorossi, Arillo prova a riaprire un incontro chiuso anzitempo da Fortino. I Draghi di Conde non solo perdono un primato condiviso, ma incassano sia il sorpasso in classifica di una Feldi corsara a Treviso 3-2 con Calderolli match winner, sia l’aggancio di una L84 Torino che vince il festival del gol con un Pirossigeno Cosenza a cui non basta un Marcelinho elevato alla quarta. In coda fa festa il Global Work Capurso della premiata ditta Pires-Lamas, il 5-2 alla CDM Futsal è pesantissimo in ottica salvezza. Sabato il resto delle partite: Active-Sandro Abate (ore 15) e Fortitudo Pomezia-Saviatesta Mantova.