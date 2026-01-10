Serie A KINTO, L84 Torino campione d'inverno. Storico Active Viterbo, pari in extremis e Final Eight

Girandola di emozioni nell’ultimo turno di andata di Serie A KINTO: 37 gol in 7 gare, con un controsorpasso in testa alla classifica e una volata Final Eight risolta negli ultimi secondi. Alla Covei Meta non basta la rimonta contro la rivelazione Sporting Sala Consilina: il pari di Catania (4-4) porta i "Draghi" di Conde ad agganciare la Feldi Eboli (4-4 con l’Ecocity Genzano) al terzo posto - qualificandosi alla Final Eight da testa di serie - e permette alla L84 Torino (corsara 4-1 a Pomezia) di chiudere l’andata di regular season da campione d’inverno, in virtù dello scontro diretto vinto al PalaCatania .

VOLATA FINAL EIGHT

Ha dell’incredibile la corsa per la Final Eight. Il roboante 6-0 del Sandro Abate ai danni della Roma 1927 non basta ai Lupi di Piero Basile. E non basta nemmeno il 3-3 del Global Work Capurso a Mantova: sul clamoroso doppio palo Pires-Ique, proprio sul suono della sirena, si spengono le speranze dei baresi di Chiaffarato di qualificarsi per la Coppa Italia di Ancona. L’ottavo posto alla fine è dell’Active Network. Uno storico Active Network, che rimonta due reti al Napoli in quel di Cercola: il 2-2 di Block a 36” dalla fine è un gol-capolavoro, che regala il primo pass di coppa nella storia del club viterbese. L'unico 0-0 di giornata è quello tra Pirossigeno Cosenza e CDM: un punto per uno che non serve a nessuno.

LE MAGNIFICHE OTTO IN COPPA ITALIA

Queste le otto qualificate alla Final Eight, le prime quattro saranno le teste di serie: L84 Torino, Covei Meta Catania Bricocity, Feldi Eboli (stessi punti dello Sporting Sala Consilina, pari nello scontro diretto, ma terza per migliore differenza reti), Sporting Sala Consilina, Roma 1927 (quinta in virtù dello scontro diretto vinto contro il Napoli), Napoli Futsal, Ecocity Genzano, Active Network.