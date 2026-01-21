Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
mercoledì 21 gennaio 2026
Corriere dello Sport.it
Futsal, EURO 2026: la Lettonia di Max Bellarte parte in quarta. Pari e patta tra Croazia e Francia

Anfitrioni in vetta al gruppo A grazie al rotondo 4-0 inflitto alla Georgia. Senza vincitori la gara inaugurale: è 2-2 a Riga
4 min
TagsFutsalCalcio a 5

La Lettonia di Max Bellarte in testa da sola al Gruppo A di EURO 2026. È questo il succo della prima giornata della tredicesima fase finale della kermesse continentale di futsal, in programma in Lettonia, Lituania e Slovenia.

POKER SERVITO

All’Arena di Riga, gli anfitrioni allenati dal "Filosofo di Ruvo" sbloccano subito la partita con Matjusenko, prima di prendere il largo nel finale di gara: doppio Tarakanovs e Baklanovs, poker definitivo. Anche nella gara inaugurale di EURO 2026, Croazia e Francia partono fortissime: nell’arco di tre minuti Kustura sblocca il risultato, poi i transalpini Touré e Guirio lo ribaltano; nella ripresa è ancora Kustura, a 6’ dal termine, a firmare il definitivo 2-2. Giovedì parte il gruppo B: a Kaunas aprono Armenia e Ucraina (ore 16:00), mentre alle 19:00 scendono in campo Lituania e Cechia.


UEFA FUTSAL EURO 2026

FASE A GIRONI

GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 25/01 ore 13 (Riga), FRANCIA-LETTONIA 25/01 ore 16 (Riga)
LETTONIA-CROAZIA 28/01 ore 16.30 (Riga), GEORGIA-FRANCIA 28/01 ore 16.30 (Kaunas)

GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 22/01 ore 16 (Kaunas), LITUANIA-CECHIA 22/01 ore 19 (Kaunas)
ARMENIA-CECHIA 25/01 ore 13 (Kaunas), UCRAINA-LITUANIA 25/01 ore 16 (Kaunas)
CECHIA-UCRAINA 28/01 ore 19.30 (Riga), LITUANIA-ARMENIA 28/01 ore 19.30 (Kaunas)

GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 23/01 ore 17.30 (Lubiana), SLOVENIA-SPAGNA 23/01 ore 20.30 (Lubiana)
BIELORUSSIA-SPAGNA 26/01 ore 17.30 (Lubiana), BELGIO-SLOVENIA 26/01 ore 20.30 (Lubiana)
SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana - Tivoli Hall)

GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 24/01 ore 14.30 (Lubiana), UNGHERIA-POLONIA 24/01 ore 17.30 (Lubiana)
UNGHERIA-PORTOGALLO 27/01 ore 17.30 (Lubiana), POLONIA-ITALIA 27/01 ore 20.30 (Lubiana)
PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana - Tivoli Hall)

QUARTI DI FINALE
Q1) VINCENTE GRUPPO B-SECONDA GRUPPO A 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) VINCENTE GRUPPO A-SECONDA GRUPPO B 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) VINCENTE GRUPPO D-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)

SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)

FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)

FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)

FOTO: UEFA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

