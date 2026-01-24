Futsal, EURO 2026: l'Ungheria ribalta la Polonia. In testa col Portogallo nel girone dell'Italia
Ungheria e Portogallo a braccetto dopo la prima giornata del gruppo D. Anche i magiari vanno sotto devono recuperare uno svantaggio (1-2) come i lusitani contro l’Italfutsal. Lo fanno in una ripresa folle. Di Pal il 2-2, poi sale in cattedra il game changer Suscsak. Che in meno di tre minuti realizza la doppietta per il definitivo 4-2 ungherese. La Polonia affronterà l’Italia nella prossima giornata senza Kriezel, espulso al 14’ del primo tempo.
DAL SOGNO ALL'INCUBO
Nel primo match odierno, la Nazionale di Samperi sorprende il Portogallo con un migliore approccio, supportato dal meritato vantaggio di Carmelo Musumeci in apertura, imbrigliando i bi-campioni d’Italia che soltanto nella seconda metà di frazione riescono a reagire, pervenendo al pari con Diogo Santos. Gli Azzurri esauriscono il bonus falli, senza però rischiare più di tanto: 1-1 all'intervallo. Tutt’altra musica nella ripresa: in 6’28” l’Italfutsal subisce tre reti taglia-gambe in rapida successione: due sono di un devastabte Kutchy, uno di Ruben Gois. Come se non bastasse arriva anche il rosso di Italo Aurelio Rossetti a complicare il tutto. La Nazionale riapre l’incontro con l’inserimento di Dalcin in porta e l’autogol di Tiago Brito propiziato da Calderolli, ma la seconda espulsione di Pulvirenti scrive la parola fine sul match della Stozice Arena, anticipatamente. Bruno Coelho fissa il punteggio sul 6-2. La squadra di Samperi torna in campo martedì 27 gennaio: alle 20.30 sfida decisiva contro la Polonia; diretta streaming sulla RAI.
ITALIA-PORTOGALLO 2-6 (1-1 p.t.)
ITALIA: Bellobuono, Liberti, Merlim, De Oliveira, Musumeci, Podda, Rossetti, Pulvirenti, Fortini, Motta, Calderolli, Turmena, Barichello, Dalcin. All. Samperi
PORTOGALLO: Bernardo Paçó, Tomás Paçó, Erick, Bruno Coelho, Pauleta, André Coelho, Afonso Jesus, Rúben Góis, Kutchy, Lúcio Jr, Diogo Santos, Pany Varela, Tiago Brito, Edu. All. Braz
MARCATORI: 1'28'' p.t. Musumeci (I), 15'10'' Diogo Santos (P), 3'33'' s.t. Kutchy (P), 4'26'' Kutchy (P), 6'28'' Rúben Góis (P), 11'25'' aut. Tiago Brito (I), 18'16'' Diogo Santos (P), 19'20'' Bruno Coelho (P)
AMMONITI: Motta (I), Musumeci (I), Diogo Santos (P), Pulvirenti (I)
ESPULSI: 7'12'' s.t. Rossetti (I), 17'47'' s.t. Pulvirenti (I) per somma di ammonizioni
ARBITRI: Denys Kutsyi (UKR), Mariia Myslovska (UKR), Grigori Ošomkov (EST), Petar Radojcic (SRB) CRONO: Dominykas Norkus (LTU)
UEFA FUTSAL EURO 2026
FASE A GIRONI
GRUPPO A) CROAZIA-FRANCIA 2-2, LETTONIA-GEORGIA 4-0
CROAZIA-GEORGIA 25/01 ore 13 (Riga), FRANCIA-LETTONIA 25/01 ore 16 (Riga)
LETTONIA-CROAZIA 28/01 ore 16.30 (Riga), GEORGIA-FRANCIA 28/01 ore 16.30 (Kaunas)
Classifica: LETTONIA 3 punti, CROAZIA e FRANCIA 1, GEORGIA 0
GRUPPO B) ARMENIA-UCRAINA 2-1, LITUANIA-CECHIA 3-3
ARMENIA-CECHIA 25/01 ore 13 (Kaunas), UCRAINA-LITUANIA 25/01 ore 16 (Kaunas)
CECHIA-UCRAINA 28/01 ore 19.30 (Riga), LITUANIA-ARMENIA 28/01 ore 19.30 (Kaunas)
Classifica: ARMENIA 3 punti, LITUANA e CECHIA 1, UCRAINA 0
GRUPPO C) BIELORUSSIA-BELGIO 0-4, SLOVENIA-SPAGNA 1-4
BIELORUSSIA-SPAGNA 26/01 ore 17.30 (Lubiana), BELGIO-SLOVENIA 26/01 ore 20.30 (Lubiana)
SLOVENIA-BIELORUSSIA 29/01 ore 17.30 (Lubiana), SPAGNA-BELGIO 29/01 ore 17.30 (Lubiana - Hala Tivoli)
Classifica: BELGIO e SPAGNA 3 punti, SLOVENIA e BIELORUSSIA 0
GRUPPO D) ITALIA-PORTOGALLO 2-6, UNGHERIA-POLONIA 4-2
UNGHERIA-PORTOGALLO 27/01 ore 17.30 (Lubiana), POLONIA-ITALIA 27/01 ore 20.30 (Lubiana)
PORTOGALLO-POLONIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana), ITALIA-UNGHERIA 29/01 ore 20.30 (Lubiana – Hala Tivoli)
Classifica: PORTOGALLO e UNGHERIA 3 punti, Polonia e Italia 0
QUARTI DI FINALE
Q1) VINCENTE GRUPPO B-SECONDA GRUPPO A 31/01 ore 16/19 (Kaunas)
Q2) VINCENTE GRUPPO A-SECONDA GRUPPO B 31/01 ore 16/19 (Riga)
Q3) VINCENTE GRUPPO C-SECONDA GRUPPO D 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
Q4) VINCENTE GRUPPO D-SECONDA GRUPPO C 01/02 ore 16/19 (Lubiana)
SEMIFINALI
S1) VINCENTE Q2-VINCENTE Q4 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
S2) VINCENTE Q1-VINCENTE Q3 04/02 ore 17/20.30 (Lubiana)
FINALE 3°/4° POSTO
PERDENTE S1-PERDENTE S2 07/02 ore 16 (Lubiana)
FINALE
VINCENTE S1-VINCENTE S2 07/02 ore 19.30 (Lubiana)
FOTO: UEFA