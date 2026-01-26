Futsal, EURO 2026: Italia verso la sfida spartiacque con la Polonia: "Verticalità, mobilità. E tanta voglia di rivalsa"
Messa alle spalle la sconfitta al debutto, la Nazionale di futsal è pronta per scendere nuovamente in campo in questo Europeo che sin qui ha riservato divetimento e spettacolo. Gli Azzurri sono caduti all’esordio per mano dei (bi)campioni in carica del Portogallo, un 6-2 che costringerà l’Italia a far punti nel prossimo match, quello in programma martedì 27 gennaio alle ore 20.30 alla Stozice Arena di Lubiana contro la Polonia (diretta su RaiPlay), anch’essa senza punti all’attivo dopo il ko della prima giornata con l’Ungheria (4-2 il finale).
L'ANALISI DEL COMMISSARIO TECNICO
A poco più di ventiquattro ore dalla seconda giornata, il Ct Salvo Samperi torna sul match perso all’esordio: “Abbiamo analizzato bene la partita col Portogallo - racconta - e ci sono stati tanti spunti positivi da cogliere. È altrettanto chiaro, però, che per poter competere e vincere queste partite non basta dare buone risposte come fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma bisogna avere lo stesso atteggiamento e la stessa intensità per tutti e quaranta i minuti di gioco, anche se non è facile contro questi avversari. Certo, perdere in quel modo non è piacevole, ma vedo tantissima voglia di rivalsa negli occhi dei ragazzi. Quella con la Polonia è una partita da vincere: ho grande fiducia nella squadra”.
LA CHIAVE PER IL RISCATTO
ome detto, anche la Polonia avrà necessità di muovere la sua classifica dopo il ko con l’Ungheria: “La loro sconfitta testimonia una volta di più come non esistano partite scontate in un Europeo, perché il livello generale è davvero alto. Quella polacca è una squadra forte, ma l’Ungheria ha avuto la capacità di metterla in grande difficoltà con la sua verticalità e la sua mobilità. Anche noi dovremo andare a ricercare quelle caratteristiche per dare fastidio alla loro fisicità”. A proposito di fisicità, l’Italia – che ha già perso Venancio per infortunio – non avrà a disposizione neanche Rossetti (oltre a Pulvirenti), espulso col Portogallo per il quale si attende di conoscere l’entità della squalifica. “Abbiamo comunque un roster lungo e con la Polonia potranno avere più minutaggio quei giocatori che hanno giocato meno contro il Portogallo: ognuno dei ragazzi ha grande voglia di dare il suo contributo a questa causa. Turmena e Podda, per esempio, sono giocatori che potrebbero far soffrire la fase difensiva polacca”.
I PRECEDENTI CON LA POLONIA
Sono 15 i precedenti con la Polonia, contro cui l’Italia ha sempre vinto. L’ultimo scontro diretto risale al gennaio del 2018, quando gli Azzurri si imposero 7-0 al Pala Cesaroni di Genzano. La vittoria più larga, invece, è datata 2004: a Sarajevo, nelle qualificazioni all’Europeo dell’anno seguente, la Nazionale, al tempo guidata da Nuccorini, vinse con un netto 11-2. In corso la seconda giornata dei Gruppi. A Riga c’è la Francia al comando con 4 punti, seguita da Lettonia (3), Croazia (2) e Georgia (1). Nessuna delle quattro ha già prenotato un posto ai quarti di finale: mercoledì 28 si deciderà tutto in Lettonia-Croazia e Georgia-Francia. Nel Gruppo B, invece, l’Armenia (6 punti) ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta dopo aver battuto in fila prima l’Ucraina e poi la Cechia. Armeni già certi del primo posto con ancora 40’ da giocare: appese al lumicino le speranze di qualificazione della Lituania ultima del girone, sono ucraini e cechi - che si sfidano - ad avere in mano il jolly vincente. Infine, in campo questa sera il Gruppo C con la Spagna attesa dall’insidia Bielorussia e il Belgio all’esame dei padroni di casa sloveni.
FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)
Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia
Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina
Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio
Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia
IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana
Prima giornata (sabato 24 gennaio)
ITALIA-Portogallo 2-6
Ungheria-Polonia 4-2
Seconda giornata (martedì 27 gennaio)
Ungheria-Portogallo, ore 17.30
Polonia-ITALIA, ore 20.30 | Diretta RaiPlay
Terza giornata (giovedì 29 gennaio)
ITALIA-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana) | Diretta RaiSport
Portogallo-Polonia, ore 20.30
IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
Quarti di finale
QF1: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B, 31 gennaio, ore 17
QF2: Armenia vs Seconda Gruppo A, 31 gennaio, ore 20
QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D, 1° febbraio, ore 16/19.30
QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C, 1° febbraio, ore 16/19.30
Semifinali
SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF4, 4 febbraio, ore 17/20.30
SF2: Vincente QF1 vs Vincente QF3, 4 febbraio, ore 17/20.30
Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2, 7 febbraio, ore 16
Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2, 7 febbraio, ore 19.30