Futsal, EURO 2026: Italia verso la sfida spartiacque con la Polonia: "Verticalità, mobilità. E tanta voglia di rivalsa"

Messa alle spalle la sconfitta al debutto, la Nazionale di futsal è pronta per scendere nuovamente in campo in questo Europeo che sin qui ha riservato divetimento e spettacolo. Gli Azzurri sono caduti all’esordio per mano dei (bi)campioni in carica del Portogallo, un 6-2 che costringerà l’Italia a far punti nel prossimo match, quello in programma martedì 27 gennaio alle ore 20.30 alla Stozice Arena di Lubiana contro la Polonia (diretta su RaiPlay) , anch’essa senza punti all’attivo dopo il ko della prima giornata con l’Ungheria (4-2 il finale).

L'ANALISI DEL COMMISSARIO TECNICO

A poco più di ventiquattro ore dalla seconda giornata, il Ct Salvo Samperi torna sul match perso all’esordio: “Abbiamo analizzato bene la partita col Portogallo - racconta - e ci sono stati tanti spunti positivi da cogliere. È altrettanto chiaro, però, che per poter competere e vincere queste partite non basta dare buone risposte come fatto nel primo tempo e a inizio ripresa, ma bisogna avere lo stesso atteggiamento e la stessa intensità per tutti e quaranta i minuti di gioco, anche se non è facile contro questi avversari. Certo, perdere in quel modo non è piacevole, ma vedo tantissima voglia di rivalsa negli occhi dei ragazzi. Quella con la Polonia è una partita da vincere: ho grande fiducia nella squadra”.

LA CHIAVE PER IL RISCATTO

ome detto, anche la Polonia avrà necessità di muovere la sua classifica dopo il ko con l’Ungheria: “La loro sconfitta testimonia una volta di più come non esistano partite scontate in un Europeo, perché il livello generale è davvero alto. Quella polacca è una squadra forte, ma l’Ungheria ha avuto la capacità di metterla in grande difficoltà con la sua verticalità e la sua mobilità. Anche noi dovremo andare a ricercare quelle caratteristiche per dare fastidio alla loro fisicità”. A proposito di fisicità, l’Italia – che ha già perso Venancio per infortunio – non avrà a disposizione neanche Rossetti (oltre a Pulvirenti), espulso col Portogallo per il quale si attende di conoscere l’entità della squalifica. “Abbiamo comunque un roster lungo e con la Polonia potranno avere più minutaggio quei giocatori che hanno giocato meno contro il Portogallo: ognuno dei ragazzi ha grande voglia di dare il suo contributo a questa causa. Turmena e Podda, per esempio, sono giocatori che potrebbero far soffrire la fase difensiva polacca”.

I PRECEDENTI CON LA POLONIA

Sono 15 i precedenti con la Polonia, contro cui l’Italia ha sempre vinto. L’ultimo scontro diretto risale al gennaio del 2018, quando gli Azzurri si imposero 7-0 al Pala Cesaroni di Genzano. La vittoria più larga, invece, è datata 2004: a Sarajevo, nelle qualificazioni all’Europeo dell’anno seguente, la Nazionale, al tempo guidata da Nuccorini, vinse con un netto 11-2. In corso la seconda giornata dei Gruppi. A Riga c’è la Francia al comando con 4 punti, seguita da Lettonia (3), Croazia (2) e Georgia (1). Nessuna delle quattro ha già prenotato un posto ai quarti di finale: mercoledì 28 si deciderà tutto in Lettonia-Croazia e Georgia-Francia. Nel Gruppo B, invece, l’Armenia (6 punti) ha staccato il pass per la fase a eliminazione diretta dopo aver battuto in fila prima l’Ucraina e poi la Cechia. Armeni già certi del primo posto con ancora 40’ da giocare: appese al lumicino le speranze di qualificazione della Lituania ultima del girone, sono ucraini e cechi - che si sfidano - ad avere in mano il jolly vincente. Infine, in campo questa sera il Gruppo C con la Spagna attesa dall’insidia Bielorussia e il Belgio all’esame dei padroni di casa sloveni.

FUTSAL EURO 2026 (21 gennaio-7 febbraio)

Gruppo A: Lettonia (co-ospitante), Croazia, Georgia, Francia

Gruppo B: Lituania (co-ospitante), Armenia, Cechia, Ucraina

Gruppo C: Slovenia (co-ospitante), Bielorussia, Spagna, Belgio

Gruppo D: ITALIA, Ungheria, Portogallo, Polonia

IL PROGRAMMA GARE DEL GRUPPO D | Stožice Arena, Lubiana

Prima giornata (sabato 24 gennaio)

ITALIA-Portogallo 2-6

Ungheria-Polonia 4-2

Seconda giornata (martedì 27 gennaio)

Ungheria-Portogallo, ore 17.30

Polonia-ITALIA, ore 20.30 | Diretta RaiPlay

Terza giornata (giovedì 29 gennaio)

ITALIA-Ungheria, ore 20.30 (Tivoli Hall, Lubiana) | Diretta RaiSport

Portogallo-Polonia, ore 20.30

IL TABELLONE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Quarti di finale

QF1: Vincente Gruppo A vs Seconda Gruppo B, 31 gennaio, ore 17

QF2: Armenia vs Seconda Gruppo A, 31 gennaio, ore 20

QF3: Vincente Gruppo C vs Seconda Gruppo D, 1° febbraio, ore 16/19.30

QF4: Vincente Gruppo D vs Seconda Gruppo C, 1° febbraio, ore 16/19.30

Semifinali

SF1: Vincente QF2 vs Vincente QF4, 4 febbraio, ore 17/20.30

SF2: Vincente QF1 vs Vincente QF3, 4 febbraio, ore 17/20.30

Finale 3° posto: Perdente SF1-Perdente SF2, 7 febbraio, ore 16

Finale 1° posto: Vincente SF1-Vincente SF2, 7 febbraio, ore 19.30

