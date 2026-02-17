Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania ed L84, riparte il duello a distanza. Sky Match a Eboli

Non c’è due senza tre. Tre, come le giornate di Serie A KINTO in otto giorni che trasformeranno gli indizi post EURO 2026 in prove sullo stato di forma dei top team del massimo campionato nostrano di futsal. La Covei Meta Catania Bricocity difende il primato ospitando il fanalino di coda CDM: l'obiettivo è evitare il testacoda, anche perché torna in campo la L84 Torino , impegnata in casa contro un pericoloso Active Network, in grande spolvero peraltro.

IL CLOU SU SKY SPORT

Il derby campano del PalaSele infiamma il turno infrasettimanale di regular season. La Feldi Eboli è ripartita con due successi più che convincenti; il Sandro Abate no, ma non per questo lo Sky Match può risultare scontato, almeno a priori. Anche il Napoli Futsal va a caccia del tris: l’Ecocity Genzano non ha ricominciato il campionato con il piede giusto, ma sarebbe un grandissimo errore sottovalutarlo.

CHI CERCA CONFERME, CHI RISCATTO

Negli altri incontri, lo Sporting Sala Consilina cerca conferme in terra trevigiana, consapevole di incontrare un Came Treviso affamato di punti salvezza, mentre la Roma 1927 punta al riscatto in quel di Mantova: attenzione al Saviatesta, ha sempre vinto nell’era post EURO 2026. Last but not least, Fortitudo Pomezia-Global Work Capurso, uno scontro diretto dove i punti in palio valgono doppio. Riposa il Pirossigeno Cosenza. Tutti gli incontri del turno infrasettimanale in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; il derby del PalaSele anche su Sky Sport.