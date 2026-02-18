Corriere dello Sport.it
Futsal, Serie A KINTO: Active da copertina. E la Meta Catania allunga. Vince ancora la Feldi

Pari spettacolo al PalaVesuvio tra Napoli Futsal ed Ecocity Genzano. Tre puntoni per Mantova, Pomezia e Treviso
2 min

Che avesse alzato l’asticella lo si era capito sin da subito. Che fosse ripartita alla grande dopo EURO 2026, pure. Ma che potesse vincere in casa dei campioni d’inverno no, non si poteva immaginare tanto facilmente. E invece l'Active Network fa sul serio e si prende la copertina del turno infrasettimanale di Serie A KINTO andando a espugnare Leini: la doppietta di Cesaroni e Ugherani griffano il 3-2 finale, regalando ai viterbesi il terzo successo di fila in altrettanti incontri del girone di ritorno.

STRAPPETTO IN VETTA

La Covei Meta Catania non se lo fa ripetere due volte: stende 8-2 il fanalino di coda CDM e allunga a +6 sui torinesi, sebbene con una partita in più. Negli altri incontri continua a correre la Feldi Eboli: trascinata dall’MVP Calderolli, la squadra di Antonelli s’impone 4-1 nello Sky Match tutto campano contro la Sandro Abate, centrando il tris di vittorie consecutive nell’era post EURO 2026 e balzando al secondo posto. Chi rallenta, dopo due successi di fila, è il Napoli. Al PalaVesuvio match spettacolare: dopo l’1-1 dell’intervallo, l’Ecocity Genzano prova a scappare via, ma gli azzurri trovano la forza di rimontare il triplo svantaggio, il definitivo 4-4, arrivato a 67” dalla sirena, porta la firma di uno scatenato Bortoletto, complice anche il 5vs4 di Ciccio Angelini.

S'INFIAMMA LA CORSA SALVEZZA

In coda tre puntoni per Saviatesta Mantova, Fortitudo Pomezia e Came Treviso. Continua il magic moment virgiliano: Achilli (doppietta) applica la dura legge dell’ex nel 3-1 a una Roma 1927 ancora priva di Sarmiento. Al PalaLavinium, i pometini di David Ceppi ribaltano il Global Work Capurso, a cui non basta il parziale vantaggio di 2-1: Tiaguinho, Miguel Angulo e Raubo ribaltano tutto, la rete di Grandinetti vale solo il definitivo 4-3. Infine, al PalaCicogna la partenza a razzo dei biancazzurri di Sylvio Rocha, a conti fatti, paga: l’uno-due Donin-Pietrangelo spinge il Came con lo Sporting Sala Consilina, Igor prova a riaprire un incontro chiuso anzitempo da André Ferreira.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

