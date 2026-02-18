Che avesse alzato l’asticella lo si era capito sin da subito. Che fosse ripartita alla grande dopo EURO 2026, pure. Ma che potesse vincere in casa dei campioni d’inverno no, non si poteva immaginare tanto facilmente. E invece l'Active Network fa sul serio e si prende la copertina del turno infrasettimanale di Serie A KINTO andando a espugnare Leini: la doppietta di Cesaroni e Ugherani griffano il 3-2 finale, regalando ai viterbesi il terzo successo di fila in altrettanti incontri del girone di ritorno.