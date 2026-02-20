Futsal, Serie A KINTO: profumo di Final Eight, Meta Catania all'esame Roma 1927

SEI FRIDAY NIGHT

Si comincia con Roma 1927-Covei Meta Catania Bricocity: una sta pagando a caro prezzo l’assenza dell’infortunato Sarmiento, è all’asciutto da due incontri ma all'andata fu capace di sbancare il catino-talismano dei bi-campioni d'Italia, l’altra ha sempre vinto nell’era post EURO 2026 e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Un po’ come la Feldi, balzata in settimana al secondo posto complice il sorprendente stop della L84 Torino in casa contro l’Active Network: le Volpi di Antonelli volano a Rende, contro un Pirossigeno Cosenza impelagato nella lotta per non retrocedere. Il Napoli difende il quarto posto in terra ligure, deciso a tornare al successo contro il fanalino di coda CDM, dopo il pari thrlling del PalaVesuvio. Sky Match a Genzano per il sentitissimo Ecocity-Fortitudo Pomezia. Un Friday Night con sei gare, impreziosito da Sandro Abate-Saviatesta Mantova, diventato crocevia per i playoff scudetto grazie soprattutto al magic moment dei virgiliani, reduci da nove punti nelle ultime tre partite, ma anche da Global Work Capurso-Came Treviso, due formazioni alla ricerca di punti salvezza.

POSTICIPO A SAN RUFO

Sabato si chiude in bellezza con Sporting Sala Consilina ed L84 Torino, due squadre accomunate non solo dalla partecipazione di entrambe alle finali di Coppa Italia, ma anche dalla voglia di riscatto: i Draghi di Conde devono dimenticare lo scivolone in terra trevigiana con il Came Treviso, i campioni d’inverno archiviare lo stop contro quell’Active Network assoluta rivelazione di questo girone di ritorno, che riposa. Tutte le gare della diciannovesima giornata in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, il derby del PalaCesaroni è lo Sky Match di giornata.