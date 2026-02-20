Serie A KINTO, la Meta Catania fa il diavolo a 4. Non regge neanche la Feldi Eboli
Quattro su quattro. Nessuno come la Meta Catania Bricocity in questo girone di ritorno di Serie A KINTO. A dirla tutta c’è l’Active Network che ha sempre vinto nell’era post EURO 2026, ma riposava nella diciannovesima giornata. Tant’è. Quattro sono anche le reti con cui i rossazzurri si prendono la rivincita su una Roma 1927 ancora senza Sarmiento, ma capace di portarsi sul 2-0 dopo neanche due minuti effettivi di gioco. Ci pensa Turmena, gran mattatore del PalaOlgiata, a ribaltare tutto; il definitivo 4-2 porta invece la firma di Dian Luka. Gli etnei vincono e allungano ulteriormente in classifica.
LE VOLPI CEDONO NEL FINALE
Dopo tre successi di fila, infatti, la Feldi Eboli si ferma a Rende contro il Cosenza: al PalaPirossigeno il match si decide nel finale, dove Canal e Tonidandel firmano lo strappo decisivo per il definitivo 5-3. Tre, come i punti di vitale importanza per corsa salvezza della squadra di Ibañes. Nella diciannovesima giornata torna al successo anche il Napoli. Che fatica però più del previsto a domare il fanalino di coda CDM: di Chino e di uno scatenato Borruto (tripletta) le reti che “sentenziano” il 4-2 a favore degli azzurri.
GENZANO TORNA A SORRIDERE
Primo successo nel girone di ritorno per l’Ecocity Genzano, ok per 3-1 contro un’ottima Fortitudo Pomezia, in partita dall'inizio alla fine dello Sky Match del PalaCesaroni: i rossoblù si arrendono soltanto a 20” dal suono della sirena, quando Micheletto firma il definitivo 3-1 dopo che una puntata di Barra a 4’ dal termine aveva rotto l'equilibrio. 3-1, lo stesso risultato con cui il Global Work Capurso regola il Came Treviso, punti pesantissimi nella lotta salvezza. Last but not least il Sandro Abate, di nuovo altamente competitivo: grazie a un gran primo tempo e a un Alex, Diablo Ciezano di nome e di fatto, i Lupi di Basile s’impongono 7-4 sul Saviatesta Mantova, presentatosi al PalaDelMauro con tre successi in altrettanti incontri. Sabato si chiude la quarta di ritorno: a San Rufo c’è Sporting Sala Consilina-L84 Torino, diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.