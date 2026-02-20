Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 20 febbraio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Serie A KINTO, la Meta Catania fa il diavolo a 4. Non regge neanche la Feldi Eboli

Serie A KINTO, la Meta Catania fa il diavolo a 4. Non regge neanche la Feldi Eboli

Vincono Napoli, Genzano, Sandro Abate, Capurso e Cosenza nei Friday Night della 19esima giornata
2 min
TagsCalcio a 5Futsal

Quattro su quattro. Nessuno come la Meta Catania Bricocity in questo girone di ritorno di Serie A KINTO. A dirla tutta c’è l’Active Network che ha sempre vinto nell’era post EURO 2026, ma riposava nella diciannovesima giornata. Tant’è. Quattro sono anche le reti con cui i rossazzurri si prendono la rivincita su una Roma 1927 ancora senza Sarmiento, ma capace di portarsi sul 2-0 dopo neanche due minuti effettivi di gioco. Ci pensa Turmena, gran mattatore del PalaOlgiata, a ribaltare tutto; il definitivo 4-2 porta invece la firma di Dian Luka. Gli etnei vincono e allungano ulteriormente in classifica.

LE VOLPI CEDONO NEL FINALE

Dopo tre successi di fila, infatti, la Feldi Eboli si ferma a Rende contro il Cosenza: al PalaPirossigeno il match si decide nel finale, dove Canal e Tonidandel firmano lo strappo decisivo per il definitivo 5-3. Tre, come i punti di vitale importanza per corsa salvezza della squadra di Ibañes. Nella diciannovesima giornata torna al successo anche il Napoli. Che fatica però più del previsto a domare il fanalino di coda CDM: di Chino e di uno scatenato Borruto (tripletta) le reti che “sentenziano” il 4-2 a favore degli azzurri.

GENZANO TORNA A SORRIDERE

Primo successo nel girone di ritorno per l’Ecocity Genzano, ok per 3-1 contro un’ottima Fortitudo Pomezia, in partita dall'inizio alla fine dello Sky Match del PalaCesaroni: i rossoblù si arrendono soltanto a 20” dal suono della sirena, quando Micheletto firma il definitivo 3-1 dopo che una puntata di Barra a 4’ dal termine aveva rotto l'equilibrio. 3-1, lo stesso risultato con cui il Global Work Capurso regola il Came Treviso, punti pesantissimi nella lotta salvezza. Last but not least il Sandro Abate, di nuovo altamente competitivo: grazie a un gran primo tempo e a un Alex, Diablo Ciezano di nome e di fatto, i Lupi di Basile s’impongono 7-4 sul Saviatesta Mantova, presentatosi al PalaDelMauro con tre successi in altrettanti incontri. Sabato si chiude la quarta di ritorno: a San Rufo c’è Sporting Sala Consilina-L84 Torino, diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS