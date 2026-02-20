Serie A KINTO, la Meta Catania fa il diavolo a 4. Non regge neanche la Feldi Eboli

Quattro su quattro. Nessuno come la Meta Catania Bricocity in questo girone di ritorno di Serie A KINTO. A dirla tutta c’è l’Active Network che ha sempre vinto nell’era post EURO 2026, ma riposava nella diciannovesima giornata. Tant’è. Quattro sono anche le reti con cui i rossazzurri si prendono la rivincita su una Roma 1927 ancora senza Sarmiento, ma capace di portarsi sul 2-0 dopo neanche due minuti effettivi di gioco. Ci pensa Turmena, gran mattatore del PalaOlgiata, a ribaltare tutto; il definitivo 4-2 porta invece la firma di Dian Luka. Gli etnei vincono e allungano ulteriormente in classifica.