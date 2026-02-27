Futsal, Serie A KINTO: occasioni Covei Meta Catania e L84. Napoli-Roma Sky Match

Sarà il remake di uno dei (più avvincenti) quarti di finale dei playoff dello scorso scudetto ad aprire la ventesima giornata della Serie A KINTO. La lanciata capolista Covei Meta Catania va a caccia della quinta vittoria in altrettanti incontri nell’era post EURO 2026, ma al Sandro Abate servono punti per entrare nella prossima post-regular season. C'è l'inversione di campo: si gioca ad Avellino. Il riposo della Feldi Eboli potrebbe scombussolare l’alta classifica, soprattutto se la L84 Torino dovesse far valere il pronostico a lei favorevole, in casa, contro il Global Work Capurso. Occasione di scalare posizioni anche per il Napoli, impegnato al PalaVesuvio nello Sky Match della quinta giornata di ritorno contro una Roma 1927 che, in questo girone di ritorno, sta pagando a caro prezzo l’assenza dell’infortunato Sarmiento, proprio nel momento più complesso del calendario giallorosso. Lo scontro salvezza tra Saviatesta Mantova e Pirossigeno Cosenza completa un ricco e scoppiettante Friday Night.