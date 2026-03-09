Corriere dello Sport.it
lunedì 9 marzo 2026
Futsal, Genzano-Coppa Italia: questione di feeling. "Ce la giochiamo anche questa volta"

I finalisti della passata stagione pronti per l'imminente Final Eight di Ancona. London: "Puntiamo sulla voglia di emergere dei nostri giovani e la forza dei veterani"
2 min
TagsCalcio a 5Futsal

Semifinale di Coppa Italia a Policoro, al primo anno in Serie A, quando la coccarda tricolore si assegnava con la formula della Final Four e bisognava passare prima attraverso le proverbiali forche caudine dei turni a eliminazione diretta. Finale lo scorso anno a Jesi, contro tutti i pronostici, dopo aver sconfitto la sempre pericolosa Sandro Abate Avellino e, soprattutto, i campioni d’Italia della Meta Catania, che di lì a breve avrebbero vinto il loro secondo scudetto di fila. Due indizi non faranno una prova, ma fidarsi di un Ecocity Genzano settimo in classifica al termine del girone d'andata di regular season è bene, non fidarsi è meglio. Molto meglio.

ARIA DI CASA MIA

“Le finali di Coppa Italia ormai sono la nostra casa”. I feedback di Marco London vanno proprio nella direzione di una squadra che si esalta quando c’è da lottare per vincere partite alla stregua di finali; messaggi chiari da recapitare a tutti e sette gli altri competitor. “Effetto sorpresa? Fino a un certo punto, non siamo più una matricola - spiega il direttore generale dell’Ecocity Genzano - da quando siamo in Serie A abbiamo sempre centrato l’obiettivo della Coppa Italia. Ce la giocheremo di nuovo”.

NON GUARDATE LA CLASSIFICA

I bilanci di metà annata contano fino a un certo punto, i trofei d’altronde si assegnano nella seconda parte di stagione. “Siamo un pò sotto le nostre aspettative - continua London - ed è vero che ci aspettavamo di più, ma qualificarsi per la Coppa Italia non è mai banale, soprattutto in questo campionato così livellato. La classifica lascia il tempo che trova, in Final Eight la situazione è completamente differente”. L’Ecocity Genzano c’è, dunque, con tutto il suo entusiasmo e quella commovente vicinanza che hanno mostrato i tifosi sia nei confronti della squadra, nel bene e nel male, sia verso la Famiglia Tuccillo. “In Coppa Italia puntiamo sulla spensieratezza di chi non ha nulla da perdere, sulla voglia di emergere dei giovani e la forza dei nostri veterani. Ad Ancona - conclude il diggì dei castellani - per giocarcela contro tutto e tutti, al massimo delle nostre forze”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

