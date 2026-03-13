Futsal, Marche 2026: si alza il sipario sul maxi evento. I tabelloni di tutte le Coppe Italia

A CINQUE STELLE

Il PalaPrometeo Estra di Ancona, teatro della Final Eight di Serie A, sarà il campo centrale della manifestazione, che toccherà anche il PalaTriccoli di Jesi, location principale della passata edizione, il PalaChemiba di Cerreto d’Esi, il PalaPrincipi di Potenza Picena e il PalaCarneroli di Urbino. Cinque palazzetti - tutti con ingresso gratuito - per sei Coppe Italia, ventisette gare e 1080 minuti complessivi di futsal (al netto di supplementari e rigori) in programma con una visibilità totale: il canale YouTube della Divisione Calcio a 5 trasmetterà tutti i match con approfondimenti pre e post partita, le dirette tv di Sky Sport impreziosiranno semifinali e finale di A e l’ultimo atto della Serie A2 Élite. In agenda anche l’imperdibile clinic per allenatori di calcio a 5: l’appuntamento è fissato domenica 29 (ore 16) ad Ancona presso l’Auditorium del PalaPrometeo Estra (LE INFO PER L’ISCRIZIONE), sul palco Salvo Samperi, CT della Nazionale italiana di futsal, e il tecnico spagnolo Venancio Lopez.

LE DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

“Ci apprestiamo a vivere non una semplice competizione sportiva, ma uno dei momenti più rappresentativi della stagione del futsal italiano - esordisce il Presidente della Divisione Calcio a 5 Stefano Castiglia -. La Coppa Italia, giunta alla 40esima edizione per la Serie A, è da sempre simbolo di passione, identità e appartenenza per tutto il nostro movimento. Per otto giorni le Marche diventeranno la casa del futsal nazionale: ventisette partite, sei trofei da assegnare e cinque impianti coinvolti in una rete di strutture che trasforma la Regione in un grande palcoscenico. Un grande evento che riunisce in un’unica cornice tutte le categorie maschili, confermando la visione di un futsal che cresce insieme, valorizza ogni livello e mette al centro i territori. Ringrazio per la straordinaria collaborazione in termini di contributo organizzativo e vicinanza istituzionale il Presidente Acquaroli e la Regione Marche, il Presidente Panichi e il CR Marche, il Presidente Luna e il CONI Marche, così come il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e i Comuni di Ancona, Jesi, Cerreto d’Esi, Potenza Picena e Urbino. Grande attenzione sarà dedicata alla visibilità dell’evento: tutte le gare saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Divisione, con Sky Sport che proporrà le semifinali e la finale della Coppa Italia di Serie A e la finale di Serie A2 Élite. Il successo della scorsa edizione, con il palazzetto di Jesi sold out e migliaia di appassionati presenti, ci ha dato la misura di quanto questo sport sappia emozionare e coinvolgere. È stato anche il segnale di una disciplina capace di innovare, come dimostrato dall’introduzione del Video Support per gli arbitri, un passo importante che ha visto il futsal ancora una volta anticipare percorsi poi seguiti anche da altre realtà del calcio italiano. La manifestazione rappresenta anche un investimento concreto sulle società, con oltre 120mila euro di benefit diretti destinati alle partecipanti, oltre ai contributi previsti per il movimento femminile. Ancona e le Marche saranno il teatro di due settimane intense di sport e partecipazione: le Coppe Italia non sono soltanto un trofeo da conquistare, ma il racconto di un movimento che continua a crescere e a costruire il futuro del futsal italiano”. "È con profondo orgoglio che le Marche si preparano a ospitare la Coppa Italia di futsal 2026, un evento che quest’anno assume un valore storico straordinario: celebreremo proprio ad Ancona e negli altri comuni coinvolti i 40 anni di questa prestigiosa competizione - ricorda Tiziano Consoli, Assessore allo Sport della Regione Marche -. Dal 20 al 29 marzo, il nostro territorio diventerà il cuore pulsante del calcio a 5 italiano, accogliendo l'eccellenza di una disciplina che per molti addetti ai lavori rappresenta l’appuntamento più iconico e sentito della stagione, ancor più delle finali scudetto. Questa manifestazione non è solo una sfida per la coccarda tricolore, ma una vetrina d'eccezione per l'intera regione. Coinvolgendo i Comuni di Ancona, Cerreto d’Esi, Jesi, Potenza Picena e Urbino, confermiamo la nostra strategia di valorizzazione diffusa: lo sport si fa volano di promozione turistica e strumento di destagionalizzazione, portando atleti, staff e appassionati a scoprire le bellezze marchigiane e le nostre eccellenze nell’accoglienza. Crediamo fermamente che ospitare una kermesse di tale caratura sia uno stimolo fondamentale per i nostri giovani, affinché possano crescere ispirandosi ai valori della sana competizione, del rispetto e dell'inclusione. Le dirette televisive daranno un respiro nazionale al nostro territorio, ma sarà il calore delle nostre comunità a rendere indimenticabile questa Final Eight. Siamo pronti a condividere momenti di grande emozione: che sia una festa di sport, passione e amicizia. Vinca il migliore, ma soprattutto vincano le Marche”. "È motivo di grande orgoglio accogliere nuovamente, per il secondo anno consecutivo, tutte le finali di Coppa Italia nelle Marche - esordisce Ivo Panichi, Presidente del Comitato Regionale Marche della LND -. La nostra è una regione straordinariamente appassionata di calcio a 5 e le finali dell'anno scorso a Jesi lo hanno ribadito in maniera straordinaria. C'è grande attesa per questa nuova edizione, nella quale la sede centrale sarà ancora più grande: il PalaPrometeo Estra di Ancona, che potrà accogliere fino a 5000 spettatori. Tutti sogniamo di vederlo riempito, per assistere a quelle che saranno sicuramente sfide avvincenti. Come Comitato Regionale Marche abbiamo lavorato e stiamo lavorando per far sì che la partecipazione sia massima. Tutti i campionati regionali e provinciali saranno fermi, permettendo così a tutti i tesserati di esserci. Sono convinto che la risposta sarà massima e che quindi lo spettacolo sarà bellissimo, sia in campo che fuori. Approfitto per ringraziare la Divisione Calcio a 5 per aver scelto di nuovo la nostra regione come casa del grande evento nazionale, e di conseguenza ringrazio la Regione Marche e i Comuni di Ancona, Jesi, Urbino, Cerreto d'Esi e Potenza Picena per aver aperto le porte dei rispettivi palazzetti dello sport. Alle squadre finaliste rivolgo un grande in bocca al lupo e a tutto il pubblico auguro buon divertimento”. “Le Marche ospiteranno per il secondo anno consecutivo le finali delle Coppe Italia maschili: è il segno che, nella scorsa stagione, hanno saputo accogliere nel modo migliore la manifestazione per eccellenza del futsal italiano, e sono certo che lo spettacolo si ripeterà sugli spalti e in campo anche nell’edizione 2026 - afferma Fabio Luna, Presidente del CONI Marche -. Questo evento è fondamentale per la nostra Regione, dal momento che consente di promuovere le meraviglie di un territorio splendido e di favorire lo sviluppo della disciplina grazie ai valori che riesce a esprimere. Le varie istituzioni sono al lavoro da mesi per organizzare la kermesse nel migliore dei modi, con l’orgoglio e con la dedizione propria delle istituzioni politiche e sportive locali, nonché di tutti i professionisti coinvolti”. “Ancona è molto orgogliosa di poter ospitare questa importantissima kermesse di futsal che dimostra, ancora una volta, come la nostra città venga considerata un punto di riferimento per lo sport ad alto livello, ne siamo onorati - sottolinea Giovanni Zinni, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Ancona -. Invitiamo tutto il pubblico anconetano a partecipare alla manifestazione, che prevederà incontri davvero entusiasmanti”. “Un altro appuntamento sportivo rilevante per il capoluogo di una regione che si è posta l'attenzione nazionale nel calcio a 5 - spiega Daniele Berardinelli, Assessore agli Impianti Sportivi del Comune di Ancona -, servirà come promozione per il classico torneo estivo Pertini. È l'ennesima occasione per far conoscere la nostra città non solo agli atleti, ma anche agli accompagnatori e ai tifosi”. “Dopo l'entusiasmante esperienza dello scorso anno, rinnoviamo con piacere la collaborazione con la Divisione Calcio a 5 - sottolinea Samuele Animali, Vicesindaco e Assessore allo Sport del Comune di Jesi -, certi di poter offrire a tutti un evento emozionante dal punto di vista sportivo e, in particolare, una piacevole accoglienza a tutti gli ospiti. Questa disponibilità vuole onorare la vocazione di una città nella quale lo sport è di casa negli eventi, nella testimonianza dei campioni ma anche nella pratica quotidiana”. “A nome di tutta l’amministrazione comunale voglio ringraziare la Divisione Calcio a 5 di aver scelto il PalaChemiba di Cerreto d’Esi per ospitare le semifinali della Coppa Italia di Serie C maschile - afferma Stefano Stroppa, Assessore allo Sport del Comune di Cerreto d’Esi -. Dopo le Finals Cup 2026, svoltesi dal 3 al 6 gennaio, non possiamo che essere onorati per questa ulteriore opportunità di dimostrare la nostra ospitalità e far conoscere il territorio, e siamo orgogliosi che il nostro impianto si affianchi ad altre realtà molto più strutturate della nostra. Il futsal si sta ritagliando uno spazio sempre più grande nello scenario degli sport più seguiti e quest’anno le Marche sono un palcoscenico importante che vede Pesaro ospitare la Final Four di UEFA Futsal Champions League, sicuramente un volano per aumentare l’interesse verso questa disciplina e una promozione turistica alla nostra meravigliosa regione”. “La Città di Potenza Picena è lieta e orgogliosa di ospitare, dal 26 al 28 marzo prossimi, la Final Four di Coppa Italia Under 19 di calcio a 5. Un appuntamento sportivo di grande prestigio che porterà sul nostro territorio atleti, tecnici, dirigenti e appassionati provenienti da tutta Italia - rimarca Noemi Tartabini, Sindaco del Comune di Potenza Picena -. Accogliere una manifestazione di questo livello rappresenta per la nostra comunità non solo un motivo di soddisfazione, ma anche un’importante occasione di crescita e di promozione del territorio. Lo sport, infatti, è molto più di una competizione: è uno strumento fondamentale di aggregazione, educazione e sviluppo sociale, capace di trasmettere valori come il rispetto, l’impegno, il lavoro di squadra e la sana competizione, soprattutto alle giovani generazioni. Rivolgo quindi il mio più caloroso benvenuto a tutti i partecipanti che arriveranno nella nostra Città. Sono certo che questi giorni saranno non solo un grande spettacolo sportivo, ma anche un’occasione per scoprire l’ospitalità, la passione e l’energia della nostra comunità”. “Per la città di Urbino è un onore ospitare nel suo palazzetto dello sport le finali di Coppa Italia di futsal - spiega Frank Fedrigucci, Assessore allo Sport del Comune di Urbino -. Per noi investire negli eventi sportivi significa diffondere la conoscenza della bellezza della nostra città: crediamo e investiamo nella fusione tra arte, sport e benessere. Oltre a questo, gli eventi sportivi hanno un bell'impatto economico e turistico sulla città e sul suo territorio. Diffondere valori di socializzazione attraverso lo sport è indispensabile, è un volano che abbatte le differenze culturali e ha una forte azione di inclusione. Coinvolgeremo le scuole nella partecipazione alle giornate delle finali. Questo appuntamento è un primo approccio per far proseguire anche in futuro la partnership tra la città di Urbino e la Divisione Calcio a 5 rispetto all’organizzazione di ulteriori eventi. Per ultimo, si possono aprire anche collaborazioni con la nostra università, una delle più antiche d'Italia, in particolare con la facoltà di scienze motorie”.

FINALI COPPE ITALIA MASCHILI 2026

VENERDÌ 20 MARZO - PALACARNEROLI - URBINO

ore 11 - Q1 Serie B: SUPERAEQUUM-DIAZ (diretta YouTube)

ore 13.30 - Q2 Serie B: POLISPORTIVA VILLAFONTANA-ARDEA (diretta YouTube)

ore 16 - Q3 Serie B: ELMAS-MISTRAL PALERMO (diretta YouTube)

ore 18.30 - Q4 Serie B: BISSUOLA-ITALSERVICE PESARO (diretta YouTube)

SABATO 21 MARZO

PALATRICCOLI - JESI

ore 17 - S1 Serie A2: ORANGE FUTSAL ASTI-RUSSI (diretta YouTube)

ore 20 - S2 Serie A2: MESSINA FUTSAL-FORMIA FUTSAL (diretta YouTube)

PALACARNEROLI - URBINO

ore 14 - S1 Serie B: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta YouTube)

ore 17 - S2 Serie B: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta YouTube)

PALACHEMIBA - CERRETO D’ESI

ore 11 - S1 Serie C: ICIERRE LAMEZIA-VICTORIA SOLOFRA (diretta YouTube)

ore 14 - S2 Serie C: MONTELLO FUTSAL-CHEMIBA CERRETO D'ESI (diretta YouTube)

DOMENICA 22 MARZO - PALATRICCOLI - JESI

ore 11 - Finale 3°/4° posto Serie C: PERDENTE S1-PERDENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 - Finale 1°/2° posto Serie C: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 17 - Finale Serie B: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 20 - Finale Serie A2: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

MERCOLEDÌ 25 MARZO - PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

ore 18 - Q1 Serie A: FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL (diretta YouTube)

ore 20.30 - Q2 Serie A: L84 TORINO-ECOCITY GENZANO (diretta YouTube)

GIOVEDÌ 26 MARZO - PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

ore 16.30 - Q3 Serie A: COVEI META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE (diretta YouTube)

ore 19 - Q4 Serie A: SPORTING SALA CONSILINA-ROMA 1927 (diretta YouTube)

VENERDÌ 27 MARZO

PALAPRINCIPI - POTENZA PICENA

ore 11 - S1 Under 19: ORANGE FUTSAL ASTI-ARDEA (diretta YouTube)

ore 14 - S2 Under 19: COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 (diretta YouTube)

PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

ore 18 - S1 Serie A2 Élite: VINUMITALY PETRARCA-ATLETICO CANICATTÌ (diretta YouTube)

ore 20.30 - S2 Serie A2 Élite: GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-FUTSAL CESENA (diretta YouTube)

SABATO 28 MARZO - PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

ore 18.30 - S1 Serie A: VINCENTE Q1-VINCENTE Q2 (diretta Sky Sport e YouTube)

ore 21 - S2 Serie A: VINCENTE Q3-VINCENTE Q4 (diretta Sky Sport e YouTube)

DOMENICA 29 MARZO - PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

ore 11 - Finale Under 19: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta YouTube)

ore 14 - Finale Serie A2 Élite: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta Sky Sport e YouTube)

ore 19 - Finale Serie A: VINCENTE S1-VINCENTE S2 (diretta Sky Sport e YouTube)

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE A

PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

QUARTI DI FINALE

MERCOLEDÌ 25 MARZO

1) FELDI EBOLI-NAPOLI FUTSAL ore 18, diretta YouTube

2) L84 TORINO-ECOCITY GENZANO ore 20.30, diretta YouTube

GIOVEDÌ 26 MARZO

3) COVEI META CATANIA BRICOCITY-SANDRO ABATE ore 16.30, diretta YouTube

4) SPORTING SALA CONSILINA-ROMA 1927 ore 19, diretta YouTube

SEMIFINALI - SABATO 28 MARZO

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 18.30, diretta Sky Sport e YouTube

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 21, diretta Sky Sport e YouTube

FINALE - DOMENICA 29 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 19, diretta Sky Sport e YouTube

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2 ÉLITE

PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

SEMIFINALI - VENERDÌ 27 MARZO

X) VINUMITALY PETRARCA-ATLETICO CANICATTÌ ore 18, diretta YouTube

Y) GG TEAM WEAR BENEVENTO 5-FUTSAL CESENA ore 20.30, diretta YouTube

FINALE - DOMENICA 29 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 14, diretta Sky Sport e YouTube

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A2

PALATRICCOLI - JESI

SEMIFINALI - SABATO 21 MARZO

X) ORANGE FUTSAL ASTI-RUSSI ore 17, diretta YouTube

Y) MESSINA FUTSAL-FORMIA FUTSAL ore 20, diretta YouTube

FINALE - DOMENICA 22 MARZO

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 20, diretta YouTube

FINAL EIGHT COPPA ITALIA SERIE B

QUARTI DI FINALE - VENERDÌ 20 MARZO

PALACARNEROLI - URBINO

1) SUPERAEQUUM-DIAZ ore 11, diretta YouTube

2) POLISPORTIVA VILLAFONTANA-ARDEA ore 13.30, diretta YouTube

3) ELMAS-MISTRAL PALERMO ore 16, diretta YouTube

4) BISSUOLA-ITALSERVICE PESARO ore 18.30, diretta YouTube

SEMIFINALI - SABATO 21 MARZO

PALACARNEROLI - URBINO

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2 ore 14, diretta YouTube

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4 ore 17, diretta YouTube

FINALE - DOMENICA 22 MARZO

PALATRICCOLI - JESI

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 17, diretta YouTube

FINAL FOUR COPPA ITALIA UNDER 19

SEMIFINALI - VENERDÌ 27 MARZO

PALAPRINCIPI - POTENZA PICENA

X) ORANGE FUTSAL ASTI-ARDEA ore 11, diretta YouTube

Y) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 ore 14, diretta YouTube

FINALE - DOMENICA 29 MARZO

PALAPROMETEO ESTRA - ANCONA

VINCENTE X-VINCENTE Y ore 11, diretta YouTube

FINAL FOUR COPPA ITALIA REGIONALE

SEMIFINALI - SABATO 21 MARZO

PALACHEMIBA - CERRETO D'ESI

X) ICIERRE LAMEZIA-VICTORIA SOLOFRA ore 11, diretta YouTube

Y) MONTELLO FUTSAL-CHEMIBA CERRETO D'ESI ore 14, diretta YouTube

FINALI - DOMENICA 22 MARZO

PALATRICCOLI - JESI

3°/4° posto) PERDENTE X-PERDENTE Y ore 11, diretta YouTube

1°/2° posto) VINCENTE X-VINCENTE Y ore 14, diretta YouTube