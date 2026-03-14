Futsal, Serie A KINTO: la Covei Meta Catania si riscatta subito. Feldi Eboli, derby e secondo posto

Nessun pareggio nei sette Friday Night della 23esima giornata di Serie A KINTO, e ben sei successi di misura a testimoniare il grande equilibrio che regna sovrano in regular season . Nonostante qualche patema d’animo di troppo nel finale, la Covei Meta Catania Bricocity torna subito al successo, passa 3-2 a Mantova consolidando un primato importante a due settimane dalla Final Eight di Ancona.

LA REGOLA DEL 5-2

Alle sue spalle, però, non c’è più una L84 Torino che crolla a Rieti sotto i colpi di una super Roma 1927, al suo terzo successo consecutivo - curiosità, sempre 5-2 - bensì la Feldi. Una grande Feldi. Le Volpi di Antonelli vengono colpite a freddo da Borruto, rispondono nello Sky Match del PalaSele con Braga, l’ex Mateus (nel primo tempo) e Selucio (nella ripresa) ma soffrono da matti il ritorno di un Napoli che va a segno con un altro ex - Guilhermao - cingendo d’assedio la difesa rossoblù; Dalcin è l’mvp del derby, decisivo per la conquista di tre punti pesantissimi.

COLPO DI CODA

Negli altri incontri, Ecocity Genzano e Sandro Abate si preparano nel migliore dei modi per l’imminente Coppa Italia: i castellani confermano il buon momento di forma e con l’ex Brunelli piegano 2-1 lo Sporting Sala Consilina, gli avellinesi del dinamico duo Victor Mello e Alex si riscattano battendo 4-3 il pericolante Came Treviso. Tre punti di platino per il Cosenza, che ribalta la Fortitudo Pomezia grazie a un gol del Principe Bavaresco sul fil di sirena: è 2-1 al PalaPirossigeno. La sorpresa della ottava giornata di ritorno arriva da Campo Ligure, dove il fanalino di coda CDM sorprende (rimontandolo) l’Active Network: doppio Babris, 4-3 ai viterbesi e primo successo nel girone di ritorno per i biancazzurri di De Jesus.