Serie A KINTO, ritorno col botto: L84-Feldi SKY Match. Sala Consilina-Sandro Abate, più che un derby

IL REMAKE DELLA SEMI DI COPPA ITALIA

Un po’ remake della scorsa Coppa Italia di Ancona, un po’ big Sky Match della quartultima giornata di regular season, luci al PalaMaggiore per L84 Torino-Feldi Eboli: una sfida tra tanti campioni, importantissima in ottica playoff, perché c’è in ballo per lo meno il secondo posto e la possibilità di giocarsi il primato di regular season insieme alla capolista Covei Meta Catania Bricocity che, dopo la finale di Coppa della Divisione, Trofeo Emilia-Romagna, farà visita a una Fortitudo Pomezia rivitalizzata dal blitz toccasana di Mantova, ma non ancora salva.

SNODI PLAYOFF E PLAYOUT

Riposa il Napoli di Ciccio Angelini; per la Roma 1927 c'è l’occasione di accorciare il gap sul quarto posto, non prima di aver evitato accuratamente la trappola di Mola di Bari contro un Global Work Capurso in piena bagarre salvezza. Più che derby campano, Sporting Sala Consilina-Sandro Abate è uno snodo playoff; Came Treviso-Saviatesta Mantova un crocevia salvezza, al pari di Active Network-Pirossigeno Cosenza dove i punti in palio valgono doppio. Tutte le gare dell’undicesimo turno di ritorno della regular season di Serie A KINTO in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMI TURNI