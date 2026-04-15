Storico en-plein Meta: batte l’Active e alza la Coppa della Divisione. Tutti i Major sono a Catania!

Due scudetti, di fila. Una Supercoppa e l’ultima coccarda tricolore di Ancona, vinta poche settimane fa. Il quinto titolo della Covei Meta Bricocity porta la squadra catanese nella storia del futsal. Mai una squadra aveva alzato tutti i Major del futsal : ci riescono i bi-campioni d’Italia in quel di Reggio Emilia. In un PalaFanticini sold out, i rossazzurri di Juanra sconfiggono 4-1 la rivelazione Active Network nella finale per la sesta edizione della Coppa della Divisione, Trofeo Emilia-Romagna .

UNO-DUE MORTIFERO

Dopo metà frazione, la Covei Meta Catania Bricocity è già avanti 2-0: Sacon prende alle spalle la difesa viterbese, il suo lancio è perfetto per Podda; l’azzurro scappa via e di sinistro infila Thiago Perez per il quinto gol del sardo in Coppa della Divisione. Diciassette secondi più tardi, su un corner ancora di Sacon, è Dian Luka a raddoppiare con un destro al volo da fuori area. L’uno-due è mortifero, Monsignori chiama subito time-out per riordinare le idee: i viterbesi hanno la palla per rientrare in partita, ma Timm s’inventa la paratona su un gran diagonale di Tato Block. Si va al riposo con gli etnei sul doppio vantaggio.

NON C’È STORIA

Il 3-0 che di fatto chiude la partita arriva a inizio ripresa, ancora sugli sviluppi di una palla inattiva. La rimessa laterale di Turmena è uno schema, l’assist perfetto per il destro di prima intenzione di Carmelo Musumeci, che finisce lì, all’angolino basso dove Thiago Perez non può arrivare. Il rosso diretto a Bocao per un intervento scomposto nei confronti di Tato Block non cambia la sostanza dell’incontro. La Meta gestisce il triplo vantaggio e il 5vs4 viterbese. Ugherani trova il gol della bandiera a 2’47” dal termine, ma è troppo tardi. A venti secondi dal termine il definitivo 4-1 del solito Pulvirenti, mvp della finale.

COPPA DELLA DIVISIONE - TROFEO EMILIA-ROMAGNA

TURNO PRELIMINARE

TRENTADUESIMI DI FINALE

SEDICESIMI DI FINALE

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

SEMIFINALI

FINALE - GARA UNICA - 15/04

ACTIVE NETWORK-COVEI META CATANIA BRICOCITY 1-4