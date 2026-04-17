Futsal, Serie A KINTO: la L84 Torino mostra i muscoli alla Feldi. Tre puntoni per Roma e Sala Consilina
Non esistono rivincite sportive, e nessuno darà alla L84 Torino la possibilità di giocarsi una finale di Coppa Italia sfumata ai tiri di rigore, ma i neroverdi di Diego Rios si tolgono una grande soddisfazione, mostrando i muscoli a quella Feldi Eboli che aveva gioito nella semi di Ancona. Con un doppio 4-1 (stesso parziale del primo e del secondo tempo) i torinesi stravincono il “Big Sky Match” della 26esima giornata di Serie A KINTO, quartultima di ritorno, agganciando momentaneamente in testa alla classifica la Covei Meta Catania Bricocity, impegnata sabato a Pomezia contro la Fortitudo.
PUNTI CHE VALGONO DOPPIO
Negli altri Friday Night, Roma 1927 e Sporting Sala Consilina approfittano dello stop forzato del Napoli, avvicinandosi al quarto posto. Con l’uno-due Ricardinho-Avellino, i giallorossi mandano ko il Global Work Capurso, portandosi a un punto dagli azzurri. Pesantissimo il 4-2 dei Draghi di Conde nel derby contro il Sandro Abate, tre punti che profumano di storici playoff, a -4 per di più dal Napoli.
NON C’È DUE SENZA TRE
Il Came Treviso, invece, dà una spallata alla corsa salvezza superando 4-3 il Saviatesta Mantova e ottenendo il terzo successo di fila. La giornata si chiude sabato con Fortitudo Pomezia-Covei Meta Catania Bricocity e l’attesissimo scontro diretto tra l’Active Network, finalista di Coppa della Divisione, e il pericolante Pirossigeno Cosenza, tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.
SERIE A KINTO – 26ª GIORNATA
VENERDÌ 17 APRILE – ORE 20.30
CAME TREVISO-SAVIATESTA MANTOVA 4-3
GLOBAL WORK CAPURSO-ROMA 1927 1-2
L84 TORINO-FELDI EBOLI 8-2
SPORTING SALA CONSILINA-SANDRO ABATE 4-2
RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO