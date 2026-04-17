Futsal, Serie A KINTO: la L84 Torino mostra i muscoli alla Feldi. Tre puntoni per Roma e Sala Consilina

Non esistono rivincite sportive, e nessuno darà alla L84 Torino la possibilità di giocarsi una finale di Coppa Italia sfumata ai tiri di rigore, ma i neroverdi di Diego Rios si tolgono una grande soddisfazione, mostrando i muscoli a quella Feldi Eboli che aveva gioito nella semi di Ancona. Con un doppio 4-1 (stesso parziale del primo e del secondo tempo) i torinesi stravincono il “Big Sky Match” della 26esima giornata di Serie A KINTO, quartultima di ritorno, agganciando momentaneamente in testa alla classifica la Covei Meta Catania Bricocity, impegnata sabato a Pomezia contro la Fortitudo.