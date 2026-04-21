A quattro turni dal termine si è formata di nuovo una coppia lassù, la stessa che ha chiuso il girone d'andata di Serie A KINTO a pari merito: un altro indizio su quanto sia equilibrato questo campionato, dove tutto è ancora in ballo tranne la retrocessione del CDM Futsal che, comunque, se la sta giocando contro chiunque, ma che riposerà questo martedì. Tant’è.

SCOPPIA LA COPPIA?

Incroci pericolosi nel turno infrasettimanale di regular season, con Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino impegnate contro avversarie in piena bagarre salvezza. I campioni d’Italia rossazzurri ricevono nel catino del PalaCatania il Came Treviso, con il chiaro intento di archiviare la sconfitta di Pomezia e con la consapevolezza di incontrare una delle squadre del momento, i biancazzurri di Sylvio Rocha sono reduci da nove punti nelle ultime tre partite. Neroverdi a Mantova, con un Saviatesta costretto a vincere per ambire almeno ai playout.

PUNTI PESANTI IN PALIO

Negli altri incontri la Feldi Eboli deve difendere perlomeno il terzo posto, ma l’Active Network è tornato al successo col Pirossigeno Cosenza e punta a tornare a Viterbo con dei punti preziosi per evitare i playout. Riecco il Napoli, in casa, con la Fortitudo Pomezia inebriata dall’exploit con la Meta Catania e desiderosa di continuare a passo spedito il viatico verso la salvezza. Derby a Rieti tra Roma 1927 ed Ecocity Genzano, squadre vittoriose nello scorso weekend, un gustoso antipasto di post-regular season. Sala Consilina a Rende per blindare i playoff, ma il Pirossigeno Cosenza è con l’acqua alla gola. Punti pesanti in palio ad Avellino tra Sandro Abate e Global Work Capurso: vietato perdere per gli obiettivi di entrambe. Tutte le gare del turno infrasettimanale saranno in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5; Pirossigeno Cosenza-Sporting Sala Consilina sarà lo Sky Match.

RISULTATI, CLASSIFICA, PROSSIMO TURNO