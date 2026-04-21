Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania e L84 Torino a braccetto. Pari Feldi, Napoli s'avvicina.

La coppia non scoppia nel turno infrasettimanale. Covei Meta Catania Bricocity di ripresa, L84 Torino di misura: modi diversi di vincere e restare in testa al campionato a tre giorni dallo scontro diretto in terra piemontese. Che presumibilmente deciderà il primato in regular season e, di conseguenza, la testa di serie numero uno agli incombenti playoff scudetto. I due volte scudettati di fila tornano al successo, ma non inganni il 4-1 a un Came Treviso che conferma di passare un buonissimo momento di forma anche in terra isolana. Sacon colpisce all’alba del match del PalaCatania, Pulvirenti al tramonto della prima frazione. È nella ripresa che i rossazzurri fanno la differenza e, con un parziale di 3-0 - firmato Albertico, Podda e Dian Luka - hanno la meglio. Ai neroverdi di Rios basta un guizzo di Lucas Siqueira per passare a Mantova e inguaiare non poco il Saviatesta.