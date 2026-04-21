Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania e L84 Torino a braccetto. Pari Feldi, Napoli s'avvicina.
La coppia non scoppia nel turno infrasettimanale. Covei Meta Catania Bricocity di ripresa, L84 Torino di misura: modi diversi di vincere e restare in testa al campionato a tre giorni dallo scontro diretto in terra piemontese. Che presumibilmente deciderà il primato in regular season e, di conseguenza, la testa di serie numero uno agli incombenti playoff scudetto. I due volte scudettati di fila tornano al successo, ma non inganni il 4-1 a un Came Treviso che conferma di passare un buonissimo momento di forma anche in terra isolana. Sacon colpisce all’alba del match del PalaCatania, Pulvirenti al tramonto della prima frazione. È nella ripresa che i rossazzurri fanno la differenza e, con un parziale di 3-0 - firmato Albertico, Podda e Dian Luka - hanno la meglio. Ai neroverdi di Rios basta un guizzo di Lucas Siqueira per passare a Mantova e inguaiare non poco il Saviatesta.
S'INFIAMMA LA LOTTA SALVEZZA
Al PalaDirceu succede tutto nella prima parte della ripresa: la Feldi va due volte avanti, ma in entrambi i casi viene ripresa da un Active tornato a ottimi livelli. Il 2-2 fa felice il Napoli, che torna in campo dopo la sosta per piegare 4-3 la Fortitudo Pomezia, a cui non riesce la rimonta da una situazione di triplo svantaggio. Ricardinho decide il derby di Rieti: Roma in scia del Napoli, a caccia del terzo posto, Ecocity Genzano agganciato in classifica da un Sandro Abate che vola 2-0 e chiude 5-3 il match casalingo con il Global Work Capurso. Il Pirossigeno Cosenza infiamma la lotta per non retrocedere. I Lupi calabresi rimontano lo svantaggio iniziale e battono 4-1 lo Sporting Sala Consilina, prendendo punti a tutti i contender per la salvezza. Poco tempo per recuperare energie: venerdì inizia la 28ª giornata di una Serie A KINTO che deve dire ancora tanto.
SERIE A KINTO – 27ª GIORNATA
SABATO 18 APRILE – ORE 20'30
COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO 4-1
ROMA 1927-ECOCITY GENZANO 1-0
FELDI EBOLI-ACTIVE NETWORK 2-2
NAPOLI FUTSAL-FORTITUDO POMEZIA 4-3
PIROSSIGENO COSENZA-SPORTING SALA CONSILINA 4-1
SANDRO ABATE-GLOBAL WORK CAPURSO 5-3
SAVIATESTA MANTOVA-L84 TORINO 0-1