Futsal, Serie A KINTO da brividi: L84 Torino-Meta Catania per la vetta. Capurso-Cosenza: si salvi chi può

La terzultima giornata di Serie A KINTO aiuterà a sbrogliare la matassa di una delle regular season più avvincenti degli ultimi anni, sia in capo che in coda. Scontro al vertice e scontro salvezza, crocevia playoff e un importante derby. È proprio un turno cruciale.

LA COMBO

I punti in palio tra L84 Torino e Covei Meta Catania, ma anche quelli di Global Work Capurso-Pirossigeno Cosenza hanno un inestimabile valore. Lassù ci si gioca il primato: tra infiniti “"e" e altrettanti "ma" il pareggio potrebbe servire più ai neroverdi di Rios che ai rossazzurri di Juanra in virtù dello scontro diretto positivo nella gara di andata, ma solo con il senno di poi. Quaggiù, a Mola di Bari, ci si gioca la permanenza in categoria: perdere per i Lupi di Ibáñes, significherebbe abbandonare il gotha del futsal nostrano, senza considerare il riposo forzato di una Fortitudo Pomezia che, in caso di arrivo a pari punti col Cosenza, avrebbe lo scontro diretto in perfetta parità.

SFIDE SPARTIACQUE

Una combo da brividi, dunque. Ma ci sono altre gare spartiacque: come Ecocity Genzano-Sandro Abate, appaiate all’ottavo posto. Come il derby di San Rufo tra lo Sporting Sala Consilina e la Feldi Eboli, alle prove generali per gli imminenti playoff scudetto. Le Volpi di Lucho Antonelli, inoltre, devono guardarsi le spalle in ottica terzo posto: Napoli e Roma 1927, impegnate entrambe in trasferta, chi col Came Treviso chi con il retrocesso CDM Futsal, sono lì. Last but not least Active Network-Saviatesta Mantova: viterbesi in quel limbo proprio di chi non è ancora salvo ma può ambire ai playoff, virgiliani costretti a vincere e sperare per non salutare la Serie A KINTO. Tutte le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, L84 Torino-Covei Meta Catania Bricocity Sky Match.

PROGRAMMA GARE E SITUAZIONE

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI