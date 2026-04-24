Serie A KINTO, Turmena: dura lex, sed ex! Colpo grosso Meta Catania. Pari tra Capurso e Cosenza

Un blitz che potrebbe valere un’intera regular season. La Covei Meta Catania ribalta la L84 nello Sky Match della terzultima giornata di Serie A KINTO, al termine di una partita di enorme qualità tra due squadre fortissime. Parte meglio la squadra di Rios: Josiko si mette in proprio e la sblocca dopo 59”, complice un Timm non esente da colpe. Nella ripresa, però, i campioni d’Italia alzano l’intensità, dominando in lungo e in largo: palo di Bocao, legno di Sacon, Caique Rodriguez vince l’uno contro uno con Sacon. Dai e dai, il pari arriva a poco più di due minuti dal termine: la rete è di Turmena, l’erroraccio sanguinoso di Caique Rodriguez. Nonostante l’1-1 e uno scontro diretto a quel punto favorevole (blitz L84 a Catania nella gara di andata), Rios vuole vincerla a tutti i costi e opta per il 5vs4, un azzardo pagato a caro prezzo: ancora l’ex Turmena a 1’12” griffa dalla sua area un golazo tanto bello quanto pesante come un macigno per le sorti del primato in Serie A KINTO. Finisce 1-2. Rossazzurri di nuovo in testa da soli, a +3 sui torinesi quando mancano 80’ effettivi al termine della stagione regolare.