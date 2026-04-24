Serie A KINTO, Turmena: dura lex, sed ex! Colpo grosso Meta Catania. Pari tra Capurso e Cosenza
Un blitz che potrebbe valere un’intera regular season. La Covei Meta Catania ribalta la L84 nello Sky Match della terzultima giornata di Serie A KINTO, al termine di una partita di enorme qualità tra due squadre fortissime. Parte meglio la squadra di Rios: Josiko si mette in proprio e la sblocca dopo 59”, complice un Timm non esente da colpe. Nella ripresa, però, i campioni d’Italia alzano l’intensità, dominando in lungo e in largo: palo di Bocao, legno di Sacon, Caique Rodriguez vince l’uno contro uno con Sacon. Dai e dai, il pari arriva a poco più di due minuti dal termine: la rete è di Turmena, l’erroraccio sanguinoso di Caique Rodriguez. Nonostante l’1-1 e uno scontro diretto a quel punto favorevole (blitz L84 a Catania nella gara di andata), Rios vuole vincerla a tutti i costi e opta per il 5vs4, un azzardo pagato a caro prezzo: ancora l’ex Turmena a 1’12” griffa dalla sua area un golazo tanto bello quanto pesante come un macigno per le sorti del primato in Serie A KINTO. Finisce 1-2. Rossazzurri di nuovo in testa da soli, a +3 sui torinesi quando mancano 80’ effettivi al termine della stagione regolare.
NÉ VINCITORI NÉ VINTI
Finisce senza vincitori né vinti l’altro scontro diretto, stavolta per salvezza. A Mola di Bari, il Global Work Capurso s’illude sul 2-0, ma nella ripresa in 3’ Arrieta e Tonidandel ricalibrano il risultato. Ibanes continua col 5vs4 ma il gol-vittoria del Pirossigeno Cosenza non arriva, anche per merito di un ottimo Micoli. Negli altri Friday Night, infine il derby campano sorride allo Sporting Sala Consilina, che rimonta e supera 3-2 la Feldi Eboli grazie a uno sfortunato autogol di Dalcin su rimessa laterale di Foti a 50” dal termine; più semplice il 6-3 con il quale la Roma 1927 passa a Campo Ligure, battendo (doppietta di Cutrupi) il già retrocesso CDM.
SERIE A KINTO – 27ª GIORNATA
VENERDÌ 24 APRILE – ORE 20.30
CDM FUTSAL-ROMA 1927 3-6
GLOBAL WORK CAPURSO-PIROSSIGENO COSENZA 2-2
L84 TORINO-COVEI META CATANIA BRICOCITY 1-2
SPORTING SALA CONSILINA-FELDI EBOLI 3-2
RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIME GARE