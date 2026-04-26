Torneo delle Regioni C5: i primi verdetti. Nove Rappresentative ai Quarti con un turno di anticipo

Tante emozioni al Torneo delle Regioni dedicato alle selezioni giovanili Regionali del Futsal della Lega Nazionale Dilettanti. Un evento monumentale che coinvolge oltre 1600 persone contando atleti, dirigenti, tecnici e arbitri. Ben 72 Rappresentative di 20 Regioni sono in corsa per i quattro trofei nel Lazio. Questi i numeri impressionanti che solo il Torneo delle Regioni può sfoggiare. Le gare in programma sono 136 giocate in dieci palazzetti di nove città di due province del Lazio : Roma e Latina. Spettacolo a Formia, Fondi, Genzano Di Roma, Velletri, Pontinia, Terracina, Gaeta, Cisterna di Latina e Anzio.

Per tutte le info, programma, risultati, classifiche e notizie consulta il sito ufficiale della manifestazione torneodelleregioni.lnd.it/it/tdr Quaranta partite, dodici della fase a gironi e tutte quelle ad eliminazione diretta in live streaming sul canale youtube ufficiale del Comitato Regionale Lazio Lega Nazionale Dilettanti. On demand saranno disponibili gli highlights delle gare trasmesse. Dopo le prime due Giornate il Lazio ha già qualificato tre Rappresentative U15, U17 e U19, due per la Calabria (U15 e U19). Avanti anche l’U15 della Basilicata, l’U17 dell’Emilia Romagna, Piemonte VdA e Sardegna femminili.

Under 19

Calabria e Lazio già qualificate, caccia aperta agli altri sei pass

La categoria più matura si conferma quella più tattica e difficile da decifrare. Solo due squadre sono a punteggio pieno dopo due gare, si tratta di Calabria e Lazio che sbarcano ai Quarti con 40’ di anticipo. Tra rimonte, sorpassi e controsorpassi negli altri tre Gironi non c’è una Rappresentativa che ha compiuto un percorso netto dopo due partite. La terza giornata scioglierà gli ultimi nodi. Capocannoniere della categoria il laziale Francesco Gallo (5 gol).

Femminile

Piemonte VdA e Sardegna prenotano i Quarti

Dopo due giornate regna un grande equilibrio nel TDR femminile che premia solo Piemonte VdA e Sardegna, le uniche due Regioni già ai Quarti di Finale. Tanta incertezza per assegnare gli altri sei posti con ben undici Rappresentative ancora in corsa. In cima alla classifica marcatrici Sara Manca della Sardegna (6 gol) mentre il Piemonte è stato trascinato da Valentina Cugnod (3 reti).

Under 17

Emilia Romagna e Lazio passano il turno con una giornata di anticipo

Con due successi in altrettante partite Emilia Romagna e Lazio si guadagnano i Quarti con un turno di anticipo al termine di una giornata pirotecnica che ha fatto registrare 59 gol in sette partite. Sulle Rappresentative che occuperanno gli altri sei posti ci sono tanti indizi ma nessuna prova. Si annuncia una 3^ giornata per cuori forti. L’Emilia Romagna può vantare anche il capocannoniere momentaneo della categoria, Mattia Minguzzi con cinque firme mentre il Lazio si affida ai bomber Massimo Giacchino, Francesco De Gaetano e Luca Ferraro, 12 centri divisi equamente in tre.

Under 15

Si qualificano ai Quarti Basilicata, Calabria e Lazio

Dopo due giornate ci sono quattro Regioni a punteggio pieno, tre con il pass dei Quarti in tasca. Si tratta di Basilicata, Calabria e Lazio. Per gli ultimi cinque posti sarà battaglia sportiva nella terza e ultima giornata dei gironi che si annuncia spettacolare. Oggi risultati netti, su otto partite un solo pareggio e un successo con un gol di scarto. Per il resto il pubblico ha assistito a vittorie limpide. Il bomber della categoria è il pugliese Giuseppe Di Serio (6 reti). Basilicata, Calabria e Lazio sono stati trascinati da Giannone (3 gol), Nucera (4) e Turco (5).

IL CALENDARIO

Prima Fase (gironi)

U15: ore 9.30 – U17: ore 11.30 – femminile: ore 14.30 – U19: ore 17.00

27 Aprile – 3ª giornata

28 Aprile– riposo

Seconda Fase

29 Aprile – quarti di finale

30 Aprile – semifinali

1 Maggio – finali