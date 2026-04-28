Futsal, Serie A KINTO: il cerchio si stringe, Meta Catania padrona del proprio destino. Napoli-L84 big match

Le prime sette con in mano il pass per i playoff scudetto, anche se devono ancora essere complessivamente inserite in griglia. Una retrocessione datata, il CDM. È quanto di inequivocabile ha saputo decretare la Serie A KINTO , dopo ventotto giornate di una regular season all’insegna dell’equilibrio. C’è bisogno degli ultimi due turni, entrambi in contemporanea in primis con l’infrasettimanale, per sciogliere tutti i nodi.

UNA POLTRONA PER DUE

Il blitz con tanto di ribaltone griffato dall’ex Turmena ha posto la Covei Meta Catania in una situazione di grande vantaggio per il primato nella stagione regolare. I campioni d’Italia dipendono da loro stessi nel rush finale che porta alla post season, anche se sanno benissimo che servono almeno quattro punti per avere la certezza di disputare tutte le gare decisive in casa nei playoff scudetto. Per questo è vietato sbagliare in casa con un Active Network non ancora salvo ma in corsa per l’ottavo posto: con un successo per gli etnei nel remake della finale di Coppa della Divisione, la L84 Torino (che in caso di arrivo a pari punti con i catanesi avrebbero dalla sua il doppio scontro diretto a favore) sarebbe costretta a vincere a Napoli nel match clou della 29esima giornata per restare in corsa per il primato; in caso, invece, di sconfitta da parte dei neroverdi, basterebbe un pari a Pulvirenti e soci per il successo in regular season.

RISULTATI, CLASSIFICA E PROSSIMO TURNO

L'ULTIMO PASS PER I PLAYOFF SCUDETTO

L’ULTIMO PASS - Riposa la Roma 1927, per la Feldi l’occasione di tornare tra le prime quattro, con un punto fermo: a Eboli arriva un Global Work Capurso alla ricerca di punti salvezza. Negli altri incontri, occasione d’oro per il Sandro Abate: vincere in casa col retrocesso CDM vorrebbe dire playoff per i Lupi avellinesi; in questo caso le otto finaliste di Coppa Italia sarebbero le stesse che si giocheranno anche lo scudetto nella post-season.

BAGARRE SALVEZZA

C’è uno scontro diretto che cattura l’attenzione in questa penultima giornata, quello di Pomezia, dove i tre punti in palio tra Fortitudo Pomezia e Came Treviso sono di platino. Per i biancazzurri, che riposeranno nel prossimo weekend, è l’ultima occasione per fare punti. Con un pari i pometini si metterebbero al riparo almeno dalla retrocessione diretta, in virtù degli scontri diretti favorevoli sia con quel Saviatesta Mantova atteso in casa dallo Sporting Sala Consilina, sia con quel Pirossigeno Cosenza, impegnato tra le mura amiche con l’Ecocity Genzano. Tutte le gare della penultima giornata di Serie A KINTO in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.