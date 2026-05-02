Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania: rimontona, pari e primato. Il Napoli chiude terzo. Capurso salvo
Una Serie A KINTO appassionante, equilibrata e incerta non poteva che finire al fotofinish. La Covei Meta Catania Bricocity passa in vantaggio a San Rufo, ma un grande Sporting Sala Consilina ribalta tutto e passa a condurre 4-1, con Vidal che si divora il 5-1, non sarà l'unica grande occasione sbagliata dall'ex L84 Torino. Carmelo Musumeci accorcia le distanze, ci pensa un Silvestri elevato al quadrato a ricalibrare il risultato: pur soffrendo da matti, i bi-campioni d’Italia pareggiano 4-4 e chiudono la stagione regolare davanti a una L84 Torino che riesce a domare 4-2 la Fortitudo Pomezia, non senza penare; alla fine i pometini evitano la retrocessione, ma dovranno passare per i playout. Al terzo posto il Napoli, dominante a Fiano Romano contro un Active Network sempre più in difficoltà e ai playout. Quarto posto per la Roma 1927 che s’impone 7-3 a Rieti sul Sandro Abate e opera il sorpasso all'ultima curva sulla Feldi Eboli, fermata a Genzano da un pazzo 5-5 contro l’Ecocity. Giallorossi e rossoblù si ritroveranno faccia a faccia nella post-season.
SUCCEDE DI TUTTO NEGLI ULTIMI 40'
Succede di tutto nella bagarre salvezza. Il Pirossigeno Cosenza crolla 5-3 a Campo Ligure contro il già retrocesso CDM e saluta la categoria regina del futsal nostrano insieme al Saviatesta Mantova, ko nello scontro diretto di Fasano con quel Global Work Capurso di Gonzalo Pires (top scorer della Serie A KINTO con 29 gol) che resta meritatamente in Serie A, al termine di una stagione sopra le righe.
VERDETTI E POST-SEASON
Ora la post-season: Covei Meta Catania Bricocity-Sandro Abate, L84 Torino-Ecocity Genzano, Napoli-Sporting Sala Consilina e Roma 1927-Feldi Eboli i quarti scudetto. Playout tutto laziale tra Active Network e Fortitudo Pomezia.
SERIE A KINTO – 28ª GIORNATA
SABATO 2 MAGGIO – ORE 18
ACTIVE NETWORK-NAPOLI FUTSAL 3-8
CDM FUTSAL-PIROSSIGENO COSENZA 5-3
ECOCITY GENZANO-FELDI EBOLI 5-5
GLOBAL WORK CAPURSO-SAVIATESTA MANTOVA 6-3
L84 TORINO-FORTITUDO POMEZIA 4-2
ROMA 1927-SANDRO ABATE 7-3
SPORTING SALA CONSILINA-COVEI META CATANIA BRICOCITY 4-4
RISULTATI E CLASSIFICA DEFINITIVA